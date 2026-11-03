Elisa Kintsugi: la cantautrice racconta il trauma e la rinascita

Elisa Toffoli svela nel film Kintsugi il suo passato di violenza subita a otto anni. Un percorso terapeutico e artistico per trasformare il dolore in forza.

La cantautrice italiana Elisa Toffoli, nota al grande pubblico semplicemente come Elisa, ha deciso di rompere un silenzio durato decenni attraverso il suo nuovo progetto cinematografico intitolato Kintsugi. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'artista ha rivelato dettagli profondamente personali riguardanti un trauma infantile subito a otto anni, descrivendo il processo di elaborazione del dolore come una missione collettiva volta a supportare altre vittime.

Il trauma infantile e il ruolo dell'arte

Elisa Toffoli ha spiegato di aver iniziato a scrivere i propri pensieri fin dalla quinta elementare, conservando quaderni pieni che contengono l'intera narrazione della sua vita, incluse le ferite più profonde. Il film Kintsugi nasce dalla volontà di condividere queste pagine segrete, utilizzando l'arte come strumento per offrire conforto a chi ha vissuto esperienze simili. La cantante ha dichiarato esplicitamente di essere stata vittima di violenza sessuale durante la prima infanzia, un evento che ha segnato la sua esistenza in modo indelebile.

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Il percorso terapeutico e la liberazione interiore

Per rielaborare quel vissuto doloroso, Elisa ha intrapreso un percorso di terapia psicologica che le ha permesso di smettere di colpevolizzarsi. Ha definito questo lavoro una "pulizia" degli ingombri emotivi, spiegando che sebbene certi ricordi non possano essere rimossi, è possibile sistemarli in una posizione diversa e cambiare la loro destinazione. Questo processo ha facilitato la ricomposizione dei pezzi del suo mosaico interiore, integrando anche il ritorno all'amore per la danza, vissuta come una forma di cura personale.

L'impatto sociale e il movimento Una, nessuna centomila

La decisione di parlare apertamente deriva dal desiderio di aiutare ragazze, donne e ragazzi che hanno subito abusi, combattendo il senso di colpa assurdo e straziante che spesso accompagna tali traumi. Elisa sostiene attivamente il movimento di donne "Una, nessuna centomila", organizzazione da lei contribuita a fondare. L'artista sottolinea come il riconoscimento dell'abuso sia il primo passo fondamentale per spezzare l'isolamento in cui cadono spesso le vittime, specialmente i bambini.

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La filosofia del Kintsugi e la rinascita personale

Il titolo del film fa riferimento alla disciplina giapponese che ripara gli oggetti rotti valorizzando le fratture invece di nasconderle, trasformandole in nuova luce. Elisa descrive questo passaggio come una "trasmigrazione totale" in cui si diventa migranti di sé stessi, cambiando paesaggio e ritrovandosi. Questa visione trasforma la sofferenza in un atto di rinascita, accrescendo la vulnerabilità e la sensibilità, e portando a una comprensione più profonda del proprio carattere rivoluzionario.

Elisa ha inoltre condiviso quanto abbia atteso molti anni prima di confessare l'accaduto alla propria madre, riuscendo a cercare aiuto professionale solo a quarantotto anni. Il suo messaggio finale è chiaro: il dolore deve essere nominato per essere processato, e una persona violentata non ha mai alcuna colpa. Attraverso Kintsugi, l'artista invita a non aspettare per parlare, affermando che riconoscere l'abuso è essenziale per liberarsi dai mostri interiori e recuperare il tempo perso.