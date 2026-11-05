Elisa, Olly e Nannini: le novità musicali del 2026 tra successi e scandali

Elisa rivela un trauma infantile in Kintsugi, Olly ottiene il disco di diamante con 'Tutta Vita' e Gianna Nannini annuncia il tour europeo. Analisi delle classifiche FIMI.

Il panorama musicale italiano sta vivendo una settimana densa di eventi significativi che spaziano dalle rivelazioni personali alle certificazioni discografiche. La cantautrice Elisa Toffoli ha annunciato il progetto Kintsugi, mentre Federico Olivieri, noto come Olly, celebra il traguardo del disco di diamante. Parallelamente, Gianna Nannini prepara il ritorno con un nuovo album e Bob Dylan si appresta a esibirsi in Italia con formati innovativi.

Elisa Toffoli rompe il silenzio su Kintsugi

Elisa Toffoli ha scelto l'arte per raccontare una verità tenuta nascosta per oltre quarant'anni. Il progetto Kintsugi include un singolo già pubblicato, il dodicesimo album omonimo in uscita il 27 novembre e un documentario diretto da Ludovico Boccianti. L'artista ha rivelato di aver subito una violenza sessuale all'età di otto anni, un evento che ha segnato profondamente la sua vita.

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Questa rivelazione arriva insieme alla conferma della fine del matrimonio con Andrea Rigonat dopo diciassette anni di Unione e due figli. Elisa descrive questo percorso come una discesa totale seguita dalla forza di rialzarsi, trasformando il dolore in un'opera artistica completa.

Federico Olivieri raggiunge il disco di diamante

Federico Olivieri, conosciuto artisticamente come Olly, è diventato l'artista italiano più giovane a raggiungere il disco di diamante. Ha venduto oltre cinquecentomila copie con l'album Tutta Vita, pubblicato nel 2024 e riedito nel 2025. Questo risultato rappresenta un traguardo eccezionale per un ragazzo di venticinque anni.

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Il palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 ha funzionato da trampolino di lancio per la carriera di Olly. Tra i brani inclusi nell'album figurano Devastante, Per due come noi e Balorda Nostalgia, quest'ultimo vincitore al Festival di Sanremo 2025. La notorietà è cresciuta costantemente fino a questa certificazione commerciale.

Separazione tra Luca D'Alessio e Aka7even

Il duo musicale formato da Luca D'Alessio e Luca Marzano, noto anche come Aka7even, si scioglie improvvisamente. I due, ex partecipanti di Amici e unitisi a Sanremo con Poesie Clandestine, hanno annullato tre date del tour senza preavviso. Hanno comunicato il rimborso dei biglietti sui social media, riconoscendo il disagio per chi aveva organizzato viaggi e alloggi.

La reazione dei fan è stata immediata e critica, con molti che lamentano spese sostenute per treni e hotel non rimborsate. Le cause dello scioglimento potrebbero essere legate alla scarsa vendita di biglietti o alla vicenda legale che vede Aka7even imputato per violazione della legge sul diritto d'autore. L'accusa riguarda la presentazione della canzone Loca come propria, sebbene composta dal musicista Emanuele Bertolucci.

Gianna Nannini e Bob Dylan in tournée

Gianna Nannini continua la sua attività artistica a settantadue anni con nuovi progetti musicali. Il nuovo album, intitolato What Else?, uscirà il 6 novembre 2026 e includerà hit riarrangiate e due inediti: Cani Sciolti e Ricominciassimo. Quest'ultimo brano è stato prodotto da Gianna Nannini e Dardust, scritto a sei mani con Federico Nardelli e Gazzelle.

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Il tour europeo di Gianna Nannini partirà dal 13 marzo nelle città di Milano, Roma e Bologna. Contemporaneamente, Bob Dylan arriverà in Italia con concerti speciali caratterizzati dal divieto di utilizzo di cellulari e dall'assenza di effetti scenografici. L'artista proporrà versioni completamente riadattate dei suoi brani più famosi, puntando sulla musica pura e sull'assenza di distrazioni tecnologiche.

Classifiche FIMI della settimana ottobre 2026

Le classifiche della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) aggiornano i dati di vendita e ascolto per la settimana che va dal 23 al 29 ottobre 2026. Questi numeri riflettono l'impatto delle nuove uscite e dei ritorni artistici menzionati in precedenza. Il mercato musicale mostra una vivace competizione tra le varie proposte discografhe disponibili.