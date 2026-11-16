Elisa on Che Tempo Che Fa: Dedica a Monica, la fan deceduta a Bologna

Elisa, ospite di Fabio Fazio su Che Tempo Che Fa, annulla la promozione del disco per dedicare Eppure sentire a Monica, 55 anni, morta a Bologna.

Elisa ha rivoluzionato la propria scaletta durante la trasmissione Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio, optando per un gesto di profonda umanità. L'artista ha rinunciato alla promozione del suo nuovo album, Kintsugi, in uscita il 27 novembre, per cantare una dedica speciale in memoria di una sua fan deceduta. La trasmissione ha visto la star Italiana interrompere i programmi standard per onorare la memoria di Monica, una donna di 55 anni residente a Bologna.

La decisione di non promuovere Kintsugi

Elisa ha scelto deliberatamente di non parlare del suo album Kintsugi, anticipato venerdì scorso dal singolo Ciao, per dedicare l'intera attenzione a un momento di dolore collettivo. Il cantante ha spiegato con la voce incrinata dall'emozione di aver ricevuto la tragica notizia mentre era già pronta a salire sul palco. La decisione di annullare le tappe promozionali è nata dalla necessità di dare un pensiero e una preghiera alla famiglia della donna scomparsa, riconoscendo che questa era la canzone preferita di Monica.

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Il dramma all'Estragon di Bologna

La vicenda ha avuto luogo la sera precedente in cui si è tenuta la registrazione, presso il club Estragon di Bologna. Circa 700-800 appassionati si erano riuniti per il tradizionale raduno-concerto annuale dedicato agli iscritti all'Elisa Fun Club. Monica si trovava nelle prime file insieme al marito Alessandro e a un'amica per assistere all'esibizione. A circa un'ora dall'inizio dello spettacolo, la donna ha avuto un improvviso arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale Croce Italia e dei medici dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, il decesso è stato dichiarato.

Le dichiarazioni di Elisa a Fabio Fazio

Durante l'intervista, Elisa ha raccontato di aver parlato direttamente con il marito Alessandro e i figli Thomas e Nicole. "Ho sentito il marito di Monica, Alessandro, i figli Thomas e Nicole, che so che ci stanno guardando - spiega Elisa - Questa era la sua canzone preferita, quella che avrebbe tanto voluto ascoltare ieri sera. Sono qui per dare a Monica un pensiero, una preghiera". L'artista ha poi rivolto la parola alla sua comunità, affermando che siamo ancora tutti profondamente scossi e invitando a restare uniti perché ogni istante è prezioso.

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La reazione di Elisa e dello staff

Appresa la notizia, Elisa ha immediatamente annullato lo spettacolo, salendo sul palco in lacrime per informare personalmente la platea. "Non ci sono parole - ha proseguito Elisa - Eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme per celebrare la vita, le connessioni, l'amicizia, tutte le cose belle e anche quelle brutte ma in maniera sempre costruttiva. Questo ci ricorda solo di quanto tutto sia prezioso". Nelle ore successive, l'artista ha pubblicato un messaggio di vicinanza su Instagram, stringendosi attorno ai fan. Anche lo staff dell'Estragon, guidato dal titolare Manuele Roveri, si dice molto provato, valutando eventuali riprogrammazioni in accordo con la famiglia.

Impatto emotivo e prossimi passaggi

Il gesto di Elisa ha scosso l'opinione pubblica e i fan, trasformando una serata di intrattenimento in un momento di condivisione del dolore. La dedica ha permesso di mantenere alta l'attenzione sul legame speciale tra l'artista e il suo pubblico, dimostrando che la musica può essere anche uno spazio di lutto e memoria. L'album Kintsugi, previsto per il 27 novembre, verrà quindi presentato in un contesto diverso, segnato da questa forte carica emotiva che unisce arte e umanità in un momento di difficoltà per tutti i coinvolti.