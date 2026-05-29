Elisa prima donna a Campovolo: concerto per i 30 anni di carriera e nuovo album con impegno civile

Elisa sarà la prima donna a esibirsi a Campovolo in un concerto tutto suo l'11 settembre 2027, festeggiando i 30 anni di carriera. Nuovo album con brano 'Fomo 2' e dissing politico. La cantautrice critica la posizione di De Gregori su Springsteen e difende il ruolo sociale degli artisti.

Elisa sarà la prima donna a esibirsi a Campovolo in un concerto tutto suo, l'11 settembre 2027. L'evento coinciderà con i trent'anni di carriera, un traguardo che la cantautrice affronta nel suo momento migliore, come confida in un'intervista a Repubblica: 'Ho imparato ad avere più autostima, sto seguendo un percorso di terapia e direi che sta funzionando.

' Intanto sta per uscire il suo nuovo disco, che include il brano 'Fomo 2'. Elisa spiega che il pezzo si rivolge ai poteri forti che influenzano le masse, nei governi ma anche nelle multinazionali. La strofa 'mi arresteranno se manifesto' fa riferimento alla sua partecipazione al corteo per la Flotilla.

'Ho subito anche la mia prima shitstorm, questo brano possiamo vederlo come la mia versione di un dissing a chi mi ha attaccata', precisa. E aggiunge: 'Ma democrazia significa anche manifestare e quando si dice di volerlo rendere illegale e si manganellano ragazzine sedicenni in un corteo per la pace o per la difesa dell'ambiente significa che abbiamo sbagliato come società, è una cosa pericolosa e da musicista mi sono sentita di dover rispondere'.

Nei giorni scorsi Francesco De Gregori ha annunciato l'album 'Nevergreen - Perfette sconosciute'. In occasione della presentazione, il cantautore ha commentato la recente presa di posizione di Bruce Springsteen che dal palco ha duramente criticato l'amministrazione Trump: 'Trovo imbarazzante quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta e apodittica su questioni internazionali. Il proclama buttato giù da un palco mi lascia abbastanza indifferente', ha detto De Gregori, aggiungendo: 'Gli artisti che vogliono sensibilizzare il pubblico, perché?

Non è abbastanza sensibile per conto suo?

' Interpellata sull'argomento, Elisa si dice decisamente discorde: 'Se sono sorpresa? Sì, opinione curiosa per lui, ma magari è una provocazione. La sua generazione ha vissuto un momento in cui la musica è stata cardine dei movimenti giovanili più rivoluzionari di sempre, per una volta non sono d'accordo con Francesco a cui guardo come un riferimento e ascolto come fosse un filosofo'.

E ancora: 'Se c'è una questione che conta è importante ci siano tante voci diverse a sottolinearla e farne parlare, artisti compresi'. La musica, secondo Elisa, deve essere intrattenimento ma non solo: 'Ho sentito il produttore okgiorgio dire una frase bellissima: Balliamo responsabilmente. Ci ricorda quanto vale essere qui a fare festa senza bombe sopra la testa, senza che ti arrestino per un'idea o donne private dei diritti.

E allora dobbiamo ballare e celebrare l'arte, la bellezza, la condivisione, consapevoli che c'è chi non può'. Elisa conclude ribadendo l'importanza di unire arte e impegno civile, senza dimenticare il valore della libertà di espressione. Con il suo prossimo album e il grande concerto a Campovolo, la cantautrice si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, confermando il suo ruolo di voce attenta e critica nella musica italiana contemporanea





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