Elisa, prima donna a Campovolo: una festa tra musica, ecologia e dissenso

Elisa annuncia il suo primo Campovolo, il primo affidato a una donna. Il 2027 sarà l'anno del grande evento alla RCF Arena di Reggio Emilia, che celebrerà trent'anni di carriera. Non solo musica: yoga, meditazione, talk sull'ambiente e molto altro, all'insegna della sostenibilità. La cantante parla di algoritmi, crisi climatica e del ruolo sociale degli artisti, rispondendo a De Gregori che il silenzio è complice.

Elisa sarà la prima donna a calcare il palco di Campovolo . L'appuntamento è fissato per l'11 settembre 2027 alla RCF Arena di Reggio Emilia, dove la cantante celebrerà trent'anni di carriera con uno spettacolo dal titolo 'Soundtrack '97-'27'.

Non sarà un semplice concerto, ma un evento unico nel suo genere, un'esperienza totale che unirà musica, ecologia e impegno civile. Durante la conferenza stampa di presentazione, Elisa ha affrontato temi che vanno ben oltre la musica: dagli effetti negativi degli algoritmi sulla nostra mente alla crisi climatica, dalla dipendenza dai social fino alle polemiche suscitate dalla sua presa di posizione sulla Palestina.

La cantante ha raccontato di aver vissuto la sua prima 'shitstorm' dopo aver pubblicato un video in seguito al fermo della Flotilla, sottolineando l'importanza di poter esprimere pacificamente il proprio pensiero in una democrazia. Ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Francesco De Gregori, secondo cui gli artisti non dovrebbero influenzare il pubblico su temi politici e sociali. Per Elisa, invece, ognuno è responsabile dell'uso che fa del proprio microfono e il silenzio è sempre stato complice.

Il raduno di Campovolo sarà molto più di un concerto: yoga, meditazione, talk sull'ambiente, aree per bambini, archivi video aperti ai fan, karaoke e listening corner con demo inediti. Il tutto all'insegna della sostenibilità, come ha sottolineato Elisa citando una frase del produttore Okgiorgio: 'Balliamo responsabilmente'. La cantante ha poi accennato al nuovo album, definito profondamente autobiografico, incentrato su dolore, ricostruzione e rinascita. Riguardo agli ospiti, nessuna anticipazione, nemmeno sulla possibile presenza di Ligabue.

Elisa ha anche parlato della sua nuova canzone 'Fomo 2', criticando un sistema che vuole le persone stanche, e ha citato David Bowie: 'Internet non è uno strumento, è il diavolo'. L'evento sarà un'occasione per celebrare non solo la carriera di Elisa, ma anche per riflettere su temi sociali e ambientali. La cantante ha voluto creare una sorta di città temporanea, dove divertirsi in modo responsabile e consapevole.

Il messaggio è chiaro: la musica può essere un veicolo per il cambiamento, e ogni artista ha il dovere di usare la propria voce per difendere i valori democratici. Con questo spirito, Elisa si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia di Campovolo, dimostrando che la festa può andare di pari passo con l'impegno civile e il rispetto per l'ambiente





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