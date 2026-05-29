Elisa, prima donna a esibirsi a Campovolo, racconta la sua carriera e la sua musica

Elisa, una delle artiste più apprezzate in Italia, annuncia un concerto tutto suo a Campovolo, la prima volta che una donna esibisce il suo talento in quel luogo. Racconta la sua carriera e la sua musica, che si ispira a temi sociali e ambientali.

sarà la prima donna a esibirsi a Campovolo in un concerto tutto suo.

«Ne sono onorata, ma sottolinearlo troppo è come insistere a evidenziare una differenza tra uomini e donne dello spettacolo di cui io, nel mio essere naive, non mi sono mai molto accorta: l’ingenuità mi ha protetta e aiutata nell’andare per la mia strada», racconta Elisa, annunciando l’evento dal prato della Rcf Arena di Reggio Emilia. Una festa per i trent’anni di carriera nel mio momento migliore, ho imparato ad avere più autostima, sto anche seguendo un percorso di terapia e direi che sta funzionando.

La giornata sarà una lunga festa (biglietti disponibili da oggi) al via alle 9 di mattina con spazi yoga, karaoke, skate, una zona famiglie e un cinema con live e filmati inediti. E un’area dibattiti, perché Elisa vuol dimostrare che i mega-eventi possono essere ecosostenibili, o un po’ meno insostenibili. Cerco di usare la mia posizione per fare qualcosa di concreto.

Abbiamo scelto Campovolo anche come contenitore più attrezzato in Italia per creare eventi sostenibili, in una delle regioni più virtuose per mentalità e politiche d’avanguardia. Useremo un biocombustibile speciale sperimentato nei live di San Siro che riduce al 70% le emissioni. Speriamo ispiri anche altri: è vero che costa di più e si guadagna di meno, ma se lo facciamo tutti il prezzo scenderà.

Quando cambi le cose per la prima volta bisogna scardinare un sistema ma poi apri una strada nuova. A Campovolo cantai la prima volta nel 2005 ospite di Ligabue e una cosa così non l’avevo mai vista. Nel 2027 proporrò il racconto definitivo di quel che ho fatto e sicuramente porterò degli amici.

Ma giuro che ancora non so chi, mi auguro di poter avere con me tutte le persone che hanno fatto parte della mia storia e io un po’ della loro. Nel frattempo uscirà il disco nuovo, di cui ha già cantato live “Fomo 2”, un pezzo molto battagliero: con chi se la prende?

“Sarà un concept album su dolore, ricostruzione e rinascita, e alcune canzoni erano così attuali che non potevo aspettare per farle conoscere al pubblico. Fomo 2 è tra queste, si rivolge ai poteri forti che influenzano le masse, nei governi ma anche nelle multinazionali; a quelle pillole di dopamina dei social che stanno pian piano cambiando i nostri processi cognitivi e il modo di pensare.

E a un’intelligenza artificiale che ci vuole deboli e divisi e ha come scopo che l’individuo prevalga, non che sopravviva la specie. La strofa “mi arresteranno se manifesto” è significativa per lei che è stata in corteo per la Flotilla. Per il supporto agli attivisti della Flotilla ho subito anche la mia prima “shitstorm”, questo brano possiamo vederlo come la mia versione di un dissing a chi mi ha attaccata.

Ma democrazia significa anche manifestare e quando si dice di volerlo rendere illegale e si manganellano ragazzine sedicenni in un corteo per la pace o per la difesa dell’ambiente significa che abbiamo sbagliato come società, è una cosa pericolosa e da musicista mi sono sentita di dover rispondere. L’ha sorpresa l’attacco di Francesco De Gregori agli artisti che influenzano il pubblico con le proprie opinioni sociali? Sì, opinione curiosa per lui, ma magari è una provocazione.

La sua generazione ha vissuto un momento in cui la musica è stata cardine dei movimenti giovanili più rivoluzionari di sempre, per una volta non sono d’accordo con Francesco a cui guardo come un riferimento e ascolto come fosse un filosofo. Se c’è una questione che conta è importante ci siano tante voci diverse a sottolinearla e farne parlare, artisti compresi. La musica non deve essere solo intrattenimento, insomma? Ho sentito il produttore okgiorgio dire una frase bellissima: “Balliamo responsabilmente”.

Ci ricorda quanto vale essere qui a fare festa senza bombe sopra la testa, senza che ti arrestino per un’idea o donne private dei diritti. E allora dobbiamo ballare e celebrare l’arte, la bellezza, la condivisione, consapevoli che c’è chi non può





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elisa Campovolo Concerto Tema Sociale Tema Ambientale Biocombustibile Eco Sostenibilità Pillole Dopamina Intelligenza Artificiale Manifestare Corteo Paz Defesa Dell’Ambiente Francesco De Gregori Opinione Generazione Musica Intrattenimento Artista Autostima Autostima Elisa Autostima Nel Mestiere Autostima Nel Pubblico Autostima Nel Lavoro Autostima Nel Successo Autostima Nel Fallimento Autostima Nel Cambiamento Autostima Nel Successo Autostima Nel Fallimento Autostima Nel Cambiamento Autostima Nel Successo Autostima Nel Fallimento Autostima Nel Cambiamento Autostima Nel Successo Autostima Nel Fallimento Autostima Nel Cambiamento Autostima Nel Successo Autostima Nel Fallimento Autostima Nel Cambiamento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La guerra tra Iran e America: una iraniana in Italia racconta la sua storiaUna iraniana in Italia racconta la sua storia e la sua preoccupazione per la famiglia bloccata a Teheran a causa della guerra tra Iran e America.

Read more »

Coco Gauff racconta l'incidente d'auto prima dell'esordio al Roland GarrosLa campionessa in carica del Roland Garros ha rivelato di essere stata costretta a prendere un taxi dopo un incidente d'auto prima dell'esordio nello Slam parigino di quest'anno.

Read more »

Elisa, 30 anni di carriera al CampovoloLa cantautrice, un evento per l’11 settembre 2027 e un album ispirato a Kate Bush e Pina Bausch

Read more »

Elisa, 30 anni di carriera al CampovoloLa cantautrice, un evento per l’11 settembre 2027 e un album ispirato a Kate Bush e Pina Bausch

Read more »