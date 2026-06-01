La creator di Elisa True Crime ha parlato della sua quotidianità a Gran Canaria, del rapporto con la notorietà e di una dolorosa esperienza sentimentale vissuta prima di conoscere il marito Edoardo.

Elisa True Crime : "Vivo alle Canarie con mio marito, qui non esco mai e mi sento protetta. Ecco perché non voglio raccontare Garlasco", si è raccontata tra vita privata, lavoro e scelte professionali.

La creator, diventata uno dei punti di riferimento italiani nel racconto di casi di cronaca nera e true crime, ha parlato della sua quotidianità a Gran Canaria, del rapporto con la notorietà e di una dolorosa esperienza sentimentale vissuta prima di conoscere il marito Edoardo. Da anni Elisa vive all'estero e oggi ha trovato il suo equilibrio a Gran Canaria insieme al marito Edoardo.

Una scelta che, oltre a piacergli personalmente, rappresenta per lei una forma di tutela dalla popolarità conquistata online.

"Non sanno cosa faccio in Italia", ha spiegato durante l'intervista. "Qualche italiano ogni tanto mi ferma, ma i locali non mi conoscono. Non esco mai lì, sto sempre a lavorare". La coppia gestisce uno studio di produzione e può contare sul supporto di una collaboratrice che vive sull'isola.

"Con lei siamo stati fortunati", ha raccontato. Elisa ha inoltre sottolineato come vivere lontano dall'Italia sia ormai una condizione naturale: "Vivo all'estero da tanto tempo, sono abituata e mi piace". Lontana dai riflettori e dagli eventi mondani, la creator ha ammesso di essere una persona molto riservata: "Mi rendo conto che mi protegge vivere fuori dall'Italia. Sono una persona introversa e non amo gli eventi".

Nel corso della conversazione è emerso anche il tema del delitto di Garlasco, tornato più volte al centro dell'attenzione mediatica. Elisa ha spiegato perché abbia scelto di non affrontare il caso nei suoi contenuti.

"È una scelta", ha dichiarato. "Spesso le indagini sono in corso e quindi mi sembra strano parlarne". Pur riconoscendo il forte interesse del pubblico, ha precisato di non voler inseguire necessariamente le visualizzazioni.

"Potrei fare un video con un sacco di visualizzazioni, ma magari sarebbe sbagliato. Ogni volta esce una notizia e il giorno dopo ne esce un'altra che dice il contrario". Una posizione che nasce anche dal modo in cui concepisce il proprio lavoro: "Non sono una giornalista, non faccio inchieste. Preferisco raccontare storie".

Tra i momenti più personali dell'intervista, Elisa ha parlato di una relazione difficile vissuta prima dell'incontro con il marito Edoardo. Un rapporto che l'ha segnata profondamente e che l'ha portata a intraprendere un percorso terapeutico.

"Ho fatto tanta terapia con una psicologa", ha raccontato. "Questa persona mi trattava male ma non riuscivo a stare senza di lui. Ho voluto capire perché volevo questo male". La creator ha spiegato di aver subito sia violenze verbali sia episodi di aggressione fisica.

Il momento decisivo arrivò dopo uno schiaffo ricevuto dal partner.

"Quando mi diede uno schiaffo ho capito che dovevo chiudere", ha ricordato. Nonostante quella consapevolezza, il distacco definitivo non fu immediato: "Prima di lasciarlo definitivamente sono tornata". All'epoca aveva 27 anni (oggi ne ha 36). Un'esperienza che oggi guarda con lucidità e che le ha permesso di comprendere meglio sé stessa grazie al supporto psicologico ricevuto





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