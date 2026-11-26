Elisa Turrini, studentessa bolognese di 18 anni, è stata trovata senza vita il 24 novembre. Sono stati eseguiti sequestri e l'autopsia per chiarire le circostanze del decesso.

Elisa Turrini, studentessa originaria di Riva del Garda in Trentino, è stata trovata senza vita nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre nella sua stanza in affitto situata nella zona Barca di Bologna. La giovane, che aveva compiuto 18 anni e sarebbe dovuta diventare maggiorenne il prossimo 24 dicembre, frequentava da circa due mesi il corso di laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche presso l'ateneo emiliano.

Cronologia degli eventi e sintomi pregressi

Le indagini stanno ricostruendo minuziosamente l'ultima giornata della studentessa, basandosi sui dati disponibili fino alla scoperta del decesso. Secondo quanto riportato dal quotidiano Resto del Carlino, la sera precedente alla sua scomparsa, Elisa aveva denunciato un forte mal di pancia. Questo sintomo rappresenta un elemento cruciale nel fascicolo del caso, poiché potrebbe essere correlato a cause mediche sottostanti o a circostanze specifiche da verificare con precisione.

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La coinquilina della studentessa ha scoperto il corpo durante la notte, dando il via immediata alle procedure di emergenza e alle successive verifiche di polizia. La rapida segnalazione ha permesso alle autorità di preservare la scena del crimine e di iniziare le operazioni di raccolta delle prove fondamentali per l'indagine preliminare.

Misure investigative e sequestri digitali

Gli investigatori della Procura di Bologna hanno disposto il sequestro del telefono cellulare di Elisa, insieme ad altri dispositivi elettronici a lei riconducibili, per analizzare le ultime comunicazioni e attività digitali. Contestualmente, è stato posto il sigillo sulla stanza di affitto per garantire l'integrità dell'ambiente in cui è avvenuta la scoperta. Queste misure sono state adottate con la finalità prioritaria di ricostruire con esattezza le ultime ore di vita della giovane.

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Il pubblico ministero di turno ha inoltre conferito l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia, la quale è stata fissata per il giorno successivo alla notizia del decesso. L'esame autoptico è fondamentale per stabilire le cause fisiologiche della morte e per escludere o confermare eventuali ipotesi patologiche, fornendo una base scientifica solida per le conclusioni dell'indagine.

Nuove direzioni delle indagini e cause naturali

Al momento, la Procura sta procedendo nell'ambito amministrativo dell'indagine, poiché non sono emersi segni di violenza fisica né elementi concreti che facciano ipotizzare il coinvolgimento di terze persone. Gli investigatori propendono, sulla base delle prime risultanze, per l'ipotesi di cause naturali, indicando che la morte potrebbe essere attribuita a fattori medici o sanitari non dovuti a aggressioni esterne.

Questa direzione delle indagini suggerisce che l'analisi dei reperti biologici e digitali si concentrerà sull'identificazione di condizioni preesistenti o di eventi acuti legati alla salute, piuttosto che su dinamiche criminali. La trasparenza del processo è garantita dal rigoroso rispetto delle protocolli scientifici stabiliti per le indagini di questo tipo.

Testimonianze familiari e ricordo di Elisa

La notizia ha suscitato profonda dolore e incredulità nelle comunità di Bologna e Riva del Garda, luoghi strettamente legati alla vita della giovane. Il nonno Romano Turrini, professore e storico di chiara fama, ha espresso pubblicamente l'orgoglio per la nipote, definendola una persona dotata di un'energia speciale e di una forte voglia di partecipare alla vita.

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Oltre a ricordare il suo impegno verso gli altri, come il ruolo di bagnina svolto sul lago di Garda, è stata evidenziata la responsabilità assunta dal giovane a un mese dall'inizio delle lezioni universitarie, fungendo da referente per le ragazze del corso accanto ai professori. Questi dettagli umani completano il quadro di una vita giovanile attiva e impegnata, resa ancora più tragica dalle circostanze della scomparsa.