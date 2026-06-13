La conduttrice abruzzese ha provato a convincere la showgirl sarda a partecipare alla prossima edizione del programma, ma Elisabetta ha risposto con un netto rifiuto.

Elisabetta Canalis e Ballando con le stelle? La mossa segreta di Milly Carlucci : come è andata a finire. La conduttrice abruzzese ha provato a convincere la showgirl sarda a partecipare alla prossima edizione del programma, ma Elisabetta ha risposto con un netto rifiuto.

La produzione di Rai 1 ha cercato di portare l'ex velina sulla pista da ballo per garantire un picco di share, ma la mossa è stata sconfitta dalla dura realtà dei fatti. Elisabetta Canalis ha già partecipato a Ballando con le stelle nel 2011, ma la sua esperienza è stata breve e si è fermata al secondo turno. La showgirl sarda ha preferito non concedere il bis davanti alle telecamere italiane.

Il rifiuto di Elisabetta non è una novità isolata, ma si aggiunge a una lista di no clamorosi che Milly Carlucci sta collezionando con regolarità. La conduttrice abruzzese ha già deciso di declinare l'invito di altri conduttori e ha preferito tenersi la sua libertà di parola. La strada di Milly Carlucci si fa in salita, la griglia di partenza dello show resta un cantiere aperto e la speranza di strappare qualche sì illustre comincia a scarseggiare





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