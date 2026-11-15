Elisabetta Canalis e Skyler Eva al 25° anniversario WireImage a Beverly Hills

Elisabetta Canalis e la figlia Skyler Eva hanno dominato il 25° anniversario WireImage a Beverly Hills. Ecco i dettagli sull'evento esclusivo.

La serata del venerdì 13 novembre 2026 a Beverly Hills in California è diventata un palcoscenico di lusso per celebrare il ventiquattresimo anno di storia dell'agenzia di immagini WireImage, evento coinciso con la presentazione de The List.

Tra i volti più attesi del jet set internazionale, Elisabetta Canalis, la 48enne showgirl e attrice, ha impresso immediatamente il segno sul red carpet, affiancata dall'amata figlia Skyler Eva Perri. La presenza madre-bambina ha trasformato la gala party in un momento di rara intensità emotiva, catturando l'attenzione dei fotografi internazionali e dei presenti per la naturale complicità tra le due protagoniste. Canalis ha sfoggiato un abito elegante drappeggiato in tinta tortora, un'opera di alta moda che esaltava la sua linea sinuosa e l'eleganza senza tempo che da anni caratterizza il suo stile personale. L'evento, svoltosi nel cuore della California, ha riunito personaggi di spicco della cultura pop e dello spettacolo, rendendo questa celebrazione un punto di riferimento nel calendario mondano internazionale.

La magia del tappeto rosso con Skyler Eva

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Skyler Eva Perri, nata il 29 settembre 2015 a Los Angeles in California, ha rappresentato il vero valore aggiunto della serata hollywoodiana. Con 11 anni di età, l'unica figlia di Elisabetta Canalis e dell'ex marito Brian Perri non è abituata a partecipare a eventi ufficiali di questa portata, il che ha reso la sua apparizione un momento particolarmente prezioso e esclusivo. La bambina, cresciuta in California lontana dagli eccessi dei media, ha sfilato fianco a fianco con la madre, regalando al pubblico un ritratto di dolcezza e affetto che ha immediatamente conquistato i cuori degli assistenti. Il suo aspetto naturale e la sua sicurezza in passerella hanno dimostrato quanto il rapporto con la famiglia sia solido e ben saldo, nonostante le distanze geografiche e le diverse esperienze di vita vissute.

Brian Perri, affermato chirurgo ortopedico statunitense originario di Pittsburgh in Pennsylvania specializzato in chirurgia vertebrale, ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione di questo ambiente familiare sereno. I genitori di Skyler Eva si sono conosciuti negli Stati Uniti e hanno celebrato le nozze nel settembre 2014 ad Alghero in Sardegna, prima di separarsi ufficialmente nel 2023. Nonostante il divorzio, Canalis e Perri mantengono un rapporto corretto e rispettoso, garantendo alla bambina una crescita equilibrata e priva di conflitti mediatici. Questa separazione pacifica ha permesso a Skyler Eva di vivere la sua adolescenza in modo tranquillo, preservando l'infanzia da qualsiasi tipo di pressione esterna o scrutinio indebito.

L'intimità dietro le quinte dell'evento

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Il momento più autentico della serata non è avvenuto sotto i riflettori ufficiali del red carpet, ma subito dopo le formalità, quando madre e figlia si sono sciolte in risate spontanee e linguacce divertenti alle spalle del panel fotografico. Questo dettaglio dietro le quinte dell'esclusivo party a Beverly Hills racconta meglio di qualsiasi interview il legame complice e quotidiano che unisce Canalis alla sua bambina. L'atmosfera si è sciolta in un'atmosfera di leggerezza e divertimento, dimostrando quanto la famiglia possa essere un rifugio sicuro e gioioso anche nelle situazioni più formali e stressanti. Le due hanno rubato letteralmente i riflettori al resto degli invitati, trasformando una serata di gala in un momento speciale dedicato esclusivamente al rapporto affettivo tra madre e figlia. Questa spontaneità ha reso l'evento indimenticabile, mostrando un lato umano e tenero di una delle più famose icone dello spettacolo italiano.

Vita domestica e filosofia educativa

Lontana dalle luci della televisione, Elisabetta Canalis ha rivelato di vivere una vita semplice e dedicata alla natura, affermando di condividere la sua quotidianità con numerosi animali domestici. La showgirl ha infatti confessato di crescere un nuovo cucciolo all'anno, descrivendo la propria esistenza come una vita immersi nel mondo dei cani, una passione che sente come innata e fondamentale per il suo equilibrio interiore. Questa scelta di vita, distante dai fasti hollywoodiani, riflette una filosofia educativa volta a mantenere i figli lontani dal vizio e dalla superficialità. Canalis ritiene che l'amore per gli animali e la vita all'aria aperta siano gli strumenti migliori per educare Skyler Eva a valorizzare le cose semplici e a crescere con una prospettiva autentica e genuina.

L'apparizione di Canalis e Perri a WireImage conferma il loro status di icone di stile e famiglia moderna, capaci di unire professionalità e vita privata in modo armonioso. Il 25° anniversario dell'agenzia è diventato così un trampolino di lancio per celebrare non solo il successo professionale, ma anche i valori familiari che restano il pilastro fondamentale della loro esistenza. Con Skyler Eva che cresce serena e indipendente in California, e una madre che sa bilanciare perfettamente i ruoli, il futuro delle protagoniste si prospetta ricco di nuove sfide e soddisfazioni, mantenendo sempre saldi i principi di integrità e amore verso il prossimo.