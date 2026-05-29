Elisabetta del Belgio consegna il Master alla Harvard Kennedy School: tra festa accademica e progetto di crescita personale

La duchessa di Brabante, Elisabetta, ha ricevuto il Master in Public Policy a Harvard, celebrando con il re Filippo e la regina Mathilde, e si prepara a un viaggio di un mese dalle Canarie ai Caraibi prima di assumere i suoi futuri impegni di Stato.

La principessa Elisabetta del Belgio ha coronato il suo percorso formativo con il conseguimento di un Master in Public Policy presso la prestigiosa Harvard Kennedy School , a Cambridge, negli Stati Uniti.

Il giorno della cerimonia, che ha riunito familiari, docenti e studenti, la giovane duchessa di Brabante, ventiquattrenne, ha indossato la tradizionale toga accademica, ma ha anche permesso a un tocco di spontaneità di emergere tra i rigidi protocolli di corte. Il padre, re Filippo, ha colto l'occasione per immortalare il momento, scattando una foto accanto alla figlia e alla regina Mathilde, simbolo di un legame familiare forte e di un futuro di responsabilità che la principessa dovrà presto affrontare.

Durante le celebrazioni, Elisabetta ha mostrato un look elegante ma al contempo rilassato: un abito midi senza maniche in tonalità bianco‑rosso, con una stampa raffinata, completato da un'acconciatura naturale che ha evidenziato la sua giovane energia. Il sorriso dei compagni, le parole di congratulazioni accademiche e l'atmosfera di gioia hanno reso il ritratto più dolce e umano dell'evento, dimostrando come la tradizione reale possa coesistere con la modernità e la spontaneità.

Il campus di Harvard, noto per la sua eccellenza internazionale, ha accolto la principessa dopo i suoi studi precedenti all'Università di Oxford, completando così un percorso accademico di altissimo livello che la prepara per un ruolo di rilievo nella vita pubblica del Belgio. Il re Filippo, dal canto suo, ha ribadito l'importanza di concedere alla figlia il tempo necessario per crescere al di fuori delle costrizioni istituzionali.

Ha espresso il desiderio che Elisabetta possa trascorrere un periodo di viaggio e scoperta personale, programmato per un mese che la porterà dalle Isole Canarie ai Caraibi. Questo itinerario, pensato come un'esperienza di crescita e auto‑riflessione, servirà alla giovane principessa per rafforzare la sua identità prima di assumere gli impegni ufficiali di Stato.

La decisione di regalare alla figlia questa libertà rappresenta una scelta consapevole di bilanciare gli obblighi reali con la necessità di un percorso di maturazione individuale, aprendo la strada a una futura leadership più empatica e moderna





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