Elisabetta Gregoraci, la showgirl di Soverato, torna in scena con una serie di post su Instagram

Elisabetta Gregoraci, la showgirl di Soverato, è tornata in scena con una serie di post su Instagram che raccontano di una donna che non smette di divertirsi. La ex modella e conduttrice televisiva, classe 1980, ha pubblicato alcuni contenuti foto e video che la mostrano sorridente e felice mentre si diverte in una serata speciale.

Elisabetta Gregoraci , la showgirl di Soverato , è tornata in scena con una serie di post su Instagram che raccontano di una donna che non smette di divertirsi.

La ex modella e conduttrice televisiva, classe 1980, ha pubblicato alcuni contenuti foto e video che la mostrano sorridente e felice mentre si diverte in una serata speciale. Il motivo di questa sua apparizione è stato il suo lavoro come showgirl e la sua partecipazione al Rimini Wellness, un evento di benessere e salute.

Inoltre, Elisabetta Gregoraci ha assaggiato un piatto di spaghetti alle arselle, un classico primo piatto di mare della tradizione italiana, diffuso soprattutto in Toscana. La sua storia d'amore con Flavio Briatore è stata un momento importante della sua vita, ma ora sembra che sia passato il tempo e che sia tornata a concentrarsi sul suo lavoro e sulla sua felicità personale





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