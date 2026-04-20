Elisabetta II, un secolo di storia: il Regno Unito celebra la regina immortale

Londra rende omaggio a Elisabetta II a cent'anni dalla nascita con mostre, monumenti e nuovi progetti sociali, celebrando l'eredità di una sovrana iconica.

Londra celebra il centenario della nascita di Elisabetta II, un evento che trascende il semplice ricordo istituzionale per farsi memoria collettiva di un intero secolo di storia britannica. Re Carlo III, accompagnato dalla regina Camilla e da figure chiave della corte, ha inaugurato una serie di commemorazioni solenni presso la King’s Gallery di Buckingham Palace, dove è stata allestita una monumentale mostra dal titolo Queen Elizabeth II: her life in style.

Questo percorso espositivo, che raccoglie oltre trecento abiti iconici, ripercorre non solo l’evoluzione della moda del Novecento, ma anche la narrazione visiva di un regno senza precedenti. Tra le teche spiccano l’abito nuziale disegnato da Norman Hartnell nel 1947 e lo storico vestito dell’incoronazione del 1953, simboli di un destino che, giovanissima, la portò a regnare su un impero in trasformazione, affrontando con dedizione assoluta le responsabilità di un trono ereditato prematuramente dopo l'abdicazione dello zio Edoardo VIII e la morte del padre, Giorgio VI. L’atmosfera è carica di commozione e rispetto, sentimenti che, come confermato dai recenti sondaggi di YouGov, vedono la figura di Elisabetta II godere di un consenso straordinario pari all’81 percento, il dato più alto mai registrato per un membro della famiglia reale. La regina Camilla, in un documentario prodotto dalla Bbc, ha voluto sottolineare la solitudine e il coraggio di Elisabetta nei suoi primi anni di regno: una donna di soli venticinque anni, immersa in un mondo politico e istituzionale dominato esclusivamente da uomini molto più anziani di lei. Questa forza d’animo è al centro delle nuove iniziative monumentali che la corona sta pianificando. Al British Museum, re Carlo III ha incontrato l’architetto Lord Norman Foster, che ha presentato il progetto definitivo per la risistemazione di St James’s Park. Il piano prevede la creazione di un nuovo ponte la cui architettura trae ispirazione dalla celebre Fringe Tiara della regina Mary, un ponte ideale tra passato e futuro. Accanto all’intervento architettonico, sorgerà una statua bronzea della sovrana, ritratta nel fiore degli anni, avvolta nel manto dell’Ordine della Giarrettiera, un’immagine che evoca il celebre ritratto del pittore italiano Pietro Annigoni. Anche il principe Filippo, pilastro fondamentale accanto alla regina per oltre sette decenni, sarà celebrato con un monumento dedicato, rendendo omaggio alla sua scelta di abbandonare una promettente carriera in Marina per servire il Paese un passo dietro la sua sposa. Il lascito di Elisabetta II non si esaurisce tuttavia nelle sole opere monumentali o nelle esposizioni museali. La memoria della sovrana si proietta verso il futuro attraverso il nuovo Queen Elizabeth Trust, un fondo governativo da 40 milioni di sterline destinato alla creazione di spazi di aggregazione sociale, incarnando perfettamente il motto caro alla regina: everyone is our neighbour. Mentre la Princess Royal, Anna, inaugura il Queen Elizabeth II Garden a Regent’s Park e le porte di Windsor si aprono per accogliere i cittadini centenari, l’intero Regno Unito partecipa a una giornata di riflessione profonda. La commemorazione odierna non celebra soltanto un record di longevità sul trono, ma la resilienza di un modello di servizio che ha saputo adattarsi ai decenni pur rimanendo fedele a una tradizione secolare. Le celebrazioni ufficiali si intrecciano con i ricordi personali dei cittadini, che possono affidare le proprie testimonianze al sito dedicato Queenelizabeth.com, garantendo che l’eredità della donna che ha guidato il Regno attraverso i cambiamenti sociali e tecnologici del secondo dopoguerra rimanga viva per le generazioni a venire, preservando intatta l’aura di una sovrana entrata definitivamente nel mito della Storia moderna





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