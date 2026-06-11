Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini, indagata per turbativa d'asta per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia

Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è indagata per turbativa d'asta per presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia. L'inchiesta della procura si basa sull'ipotesi che Pellegrini abbia influito per l'affidamento della realizzazione della cabinovia, che è stata mai consegnata. Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello di Fabio Massimo Saldini, ad di Società infrastrutture Milano Cortina (Simico). La struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Mit, di cui è coordinatrice, svolge funzioni di 'supporto all’alta sorveglianza del Ministro' e di 'monitoraggio sulle infrastrutture strategiche e sull’utilizzo delle risorse pubbliche'.

Cortina d'Ampezzo da realizzare entro le Olimpiadi invernali e mai consegnata. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini , braccio destro di Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello di Fabio Massimo Saldini, ad di Società infrastrutture Milano Cortina (Simico). L'inchiesta della procura poggia sull'ipotesi di turbativa d'asta per presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia. Da dicembre 2022, Elisabetta Pellegrini è coordinatrice della struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Mit, indicata come la prima donna a ricoprire il ruolo.

Il compenso è di 195.714,86 euro. La struttura svolge funzioni di 'supporto all’alta sorveglianza del Ministro' e di 'monitoraggio sulle infrastrutture strategiche e sull’utilizzo delle risorse pubbliche'





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