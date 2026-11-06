Elizabeth Warren presidia Banca: rischio Trump, crypto e Wall Street

Elizabeth Warren, candidata a presidiare il Comitato bancario del Senato, sfida Trump e Wall Street. Il piano per investigare crypto, private equity e accuse di corruzione.

La senatrice Elizabeth Warren è confermata come figura centrale nelle prossime dinamiche legislative statunitensi. La sua candidatura alla presidenza del Comitato bancario del Senato rappresenta una minaccia diretta per i mercati finanziari e per l'amministrazione in carica. La giurisdizione di questo organo include la regolamentazione dei titoli, la supervisione bancaria e aspetti cruciali della legislazione sugli asset digitali, incluse le criptovalute.

L'incubo per Wall Street e Casa Bianca

L'eventualità della senatrice alla guida del Comitato bancario viene definita dal Journal "un incubo per Wall Street". L'impatto non riguarda solo gli ambienti finanziari newyorkesi, ma anche l'inquilino del 1600 Pennsylvania Avenue, l'indirizzo della Casa Bianca. Warren ha pubblicato un messaggio diretto sui social media, scrivendo: "Il Congresso ha il potere di chiamare Trump e i suoi compari a rispondere di averli derubati per arricchirsi". Ha specificato che i CEO di Big Tech, i dirigenti di Wall Street e le grandi corporazioni affronterebbero conseguenze legali se violassero la legge.

Also read Crollo Wall Street trascina le Borse: Europa e Asia in rosso

Strategie contro Private Equity e IPO

La senatrice ha già delineato le sue tattiche operative contro settori specifici dell'economia. Ha definito il settore del private equity un vero e proprio saccheggio legale. Ha redatto un disegno di legge volto a rendere più facile l'arresto dei dirigenti e ha chiesto indagini penali contro i dirigenti bancari per non aver individuato i crolli. In passato, ha cercato di ritardare la più grande IPO di tutti i tempi, quella di SpaceX, e ha sollevato dubbi sui rischi esistenziali che Anthropic comporta per l'umanità.

L'opposizione alla normativa Crypto

Warren ha combattuto con decisione contro la legislazione favorevole alle criptovalute, sostenendo che la protezione degli investitori fosse inadeguata. Ha citato i dati secondo cui Donald Trump avrebbe incassato oltre 1,4 miliardi di dollari con le sue iniziative nel mondo crypto. Ha dichiarato che la legge in discussione non impediva ulteriori profitti e non tutelava la sicurezza nazionale. Di conseguenza, il Clarity Act è stato bocciato da un voto chiave in Senato con un risultato di 49 voti contro 50 il 15 settembre.

Advertisement

Investigazioni su Trump e Insider Trading

Se diventasse presidente del comitato, Warren potrebbe avvalersi dei poteri di citazione in giudizio della commissione per indagare su presunti casi di insider trading che coinvolgono i mercati predittivi. Potrebbe esaminare le pratiche di tutela dei consumatori adottate dalle società operanti nel settore delle criptovalute. Inoltre, potrebbe indagare sulle accuse di corruzione che coinvolgono il presidente Donald Trump e la sua famiglia. A maggio, aveva già richiesto alla SEC di verificare se l'azienda crypto della famiglia Trump avesse ingannato gli investitori.

Agenda politica e prossime mosse

Il presidente ha rivelato di aver incassato quasi 1,2 miliardi di dollari dalle sue attività nel settore delle criptovalute nel 2025. Di queste somme, 526 milioni di dollari provenivano da un'attività co-fondata con i figli Donald, Eric e Barron e altri investitori. Un'altra società operante nel settore ha incassato oltre 600 milioni di dollari dalla vendita di monete meme con il ritratto di Trump. Warren promuove un maggiore controllo sulle stablecoin e sugli exchange. La sua agenda include anche la volontà di fermare la guerra in Iran e annullare i tagli all'assicurazione sanitaria disposti dall'opposizione repubblicana.