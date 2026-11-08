Elliott Erwitt a Bologna: la mostra L'arte di osservare tra famiglia e celebrità

La mostra L'arte di osservare racconta lo sguardo di Elliott Erwitt, dalle immagini di famiglia agli scatti dedicati alle star del cinema. Un percorso che mostra fotografie mai esposte prima.

Bologna, 6 novembre. Il celebre fotografo Elliott Erwitt, tra i maestri della fotografia del Novecento, è al centro della mostra L'arte di osservare, prodotta da Civita Mostre e Musei. Il percorso espositivo racconta uno sguardo che attraversava la vita familiare del fotografo e arrivava fino ai grandi del mondo, dai cani alle star del cinema.

A guidare il pubblico tra le sale dell'esposizione è stata Ellen Erwitt, figlia del fotografo, interpellata sul segreto della forza di alcuni scatti. Nel corso della visita ha spiegato come il lavoro del padre continui a parlare al pubblico di oggi.

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Le fotografie di famiglia mai viste prima

La mostra presenta fotografie di famiglia mai esposte prima, che Ellen Erwitt vede appese a parete per la prima volta. Il materiale è stato selezionato insieme alla curatrice Biba Giacchetti e fatto stampare appositamente per l'allestimento.

Erwitt ha inserito spesso la famiglia nei suoi scatti, e per questo la postazione espositiva è quasi interamente dedicata alle immagini in cui compare la stessa Ellen Erwitt. Nelle fotografie appaiono anche sua madre e la storia della sua famiglia, un aspetto che l'allestimento mette in primo piano.

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Il ruolo della seconda macchina fotografica

Erwitt portava sempre con sé una seconda macchina fotografica, caricata con una pellicola separata, per scattare immagini personali. Lo ha ricordato la figlia, spiegando che il padre era un fotografo professionista con la sua macchina sempre a portata di mano.

Mentre svolgeva il proprio incarico, Erwitt trovava momenti per fotografare soggetti che non avevano nulla a che fare con il lavoro commissionato. Secondo Ellen Erwitt, queste immagini diventavano così fotografie personali, e proprio negli scatti più privati si nota quanto questo approccio fosse fondamentale per il suo lavoro.

Ellen Erwitt sostiene inoltre che le fotografie resistano alla prova del tempo, perché le persone vi riconoscono se stesse o situazioni che richiamano le proprie storie personali. In questo senso, secondo la figlia, le immagini diventano universali.

Imperfezioni e dissonanze nella costruzione degli scatti

Biba Giacchetti sostiene che Erwitt costruiva con cura le sue immagini, richiedendo tutti gli elementi della scena. Quando arrivava il momento dello scatto, però, introduceva dissonanze e imperfezioni che rendevano le fotografie sorprendenti.

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Tra le immagini citate da Giacchetti figurano la celebre foto dell'uomo che salta, quella con gli ombrelli e lo scatto che include la Torre Eiffel. Secondo la curatrice, quelle imperfezioni erano spesso la misura dell'umanità del fotografo, più che di chi era ritratto.

Lo sguardo di Erwitt e l'attualità della sua fotografia

Secondo il percorso espositivo, le fotografie di Elliott Erwitt restano attuali perché mostrano sentimenti e fragilità dietro la figura pubblica. Alcuni scatti dedicati a figure leggendarie del cinema lasciano intravedere le persone che si nascondono sotto il personaggio.

Questa capacità di far emergere le trasparenze dei sentimenti, osservano i curatori e i familiari coinvolti, è il cuore della sua opera. L'arte di osservare propone così al pubblico di Bologna un Erwitt meno celebre e più vicino alla vita quotidiana.