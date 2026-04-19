Elly Schlein a Barcellona: Attacco a Meloni e alle Destre Globali, Ma Ignora il Ruolo del Nucleare e del Gas Russo in Spagna

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo a Barcellona durante eventi di sinistra, ha criticato duramente il governo italiano e le destre internazionali, denunciando una presunta riduzione delle pensioni per le donne e un aumento del lavoro di cura non retribuito. Tuttavia, la sua analisi energetica, che elogia il modello spagnolo, omette il ruolo delle centrali nucleari e l'aumento degli acquisti di gas russo da parte del governo Sanchez. Schlein ha inoltre lanciato un appello all'unità delle sinistre mondiali, definendo la lotta contro le destre come una priorità comune.

La leader del Partito Democratico , Elly Schlein , ospite del premier spagnolo Pedro Sanchez a Barcellona in occasione di importanti incontri della sinistra mondiale, ha recentemente pronunciato un discorso che ha suscitato diverse reazioni. Durante la Riunione in difesa della Democrazia e il forum globale della Global Progressive Mobilisation, Schlein ha scelto di puntare il dito contro il governo italiano guidato da Giorgia Meloni, proponendo uno schema critico che ricorda le dinamiche tipiche della sinistra.

L'attacco frontale alla premier Meloni è stato condito da affermazioni che alcuni hanno etichettato come fake news, sostenendo, ad esempio, che in Italia siano state ridotte le pensioni per le donne. Secondo la leader del PD, il lavoro di cura non salariato continuerebbe a gravare pesantemente sulle spalle femminili, ostacolando così l'accesso delle donne a posizioni di potere e leadership. Schlein ha ulteriormente affondato il colpo, dichiarando che la presenza di una donna a capo del governo non è sufficiente se la vita delle altre donne non migliora, mettendo in dubbio l'utilità di tali incarichi in assenza di progressi concreti per la collettività femminile.

Questo duro j'accuse si è poi allargato a un orizzonte più ampio, coinvolgendo tutte le destre internazionali. La leader del PD ha invocato la necessità di contrapporre un mondo diverso da quello dipinto come rappresentato da figure come Trump, Netanyahu, Meloni e Orban, sostenendo che le loro politiche non abbiano apportato miglioramenti tangibili alla vita dei cittadini. 'Dobbiamo battere le destre e cambiare il mondo', ha affermato con convinzione Schlein, invitando gli altri leader di sinistra a 'condividere un'agenda comune per costruire un altro mondo è possibile, un mondo non basato sulla legge del più forte, del più ricco o sull'arroganza perché la gente domanda pace e protezione'. Le sue parole hanno evidenziato una visione basata sulla solidarietà e sulla ricerca di alternative ai modelli attuali.

Non meno rilevante è stata la critica mossa da Elly Schlein nei confronti del governo italiano in materia di politica energetica. La leader del PD ha accusato l'esecutivo di 'fare la guerra alle rinnovabili', esortando a seguire il modello spagnolo. Ha lodato la Spagna per il suo sviluppo delle energie rinnovabili, che a suo dire ha prodotto risultati 'incredibili molto in fretta' e ha consentito una drastica riduzione del prezzo delle bollette energetiche in tempi rapidi. Questa dichiarazione non è passata inosservata e ha ricevuto una pronta risposta da parte del copresidente dell'Ecr, Nicola Procaccini.

Quest'ultimo ha sottolineato come Schlein sembri 'dimenticare sistematicamente il ruolo delle centrali nucleari nel mix energetico spagnolo'. Procaccini ha inoltre evidenziato come l'analisi della leader del PD eviti di affrontare un dato considerato 'rilevante': il governo di Pedro Sanchez starebbe 'aumentando in modo significativo gli acquisti di gas russo'. Questa osservazione solleva interrogativi sull'effettiva sostenibilità e indipendenza energetica promossa dal modello spagnolo, secondo quanto indicato da Procaccini.

La leader del PD, apparentemente galvanizzata dal contesto spagnolo, ha ampliato il suo discorso toccando anche la questione della guerra in Iran, esprimendo un 'no all'invio di militari italiani senza la pace' e sottolineando la necessità di un mandato multilaterale, dato che, a suo dire, 'la cornice è poco chiara'.

Dopo aver espresso gratitudine al premier spagnolo Sanchez per aver 'dimostrato che l'agenda progressista funziona', Elly Schlein ha lanciato un forte appello all'unità delle sinistre internazionali, con un'eco che risuona chiaramente anche sul piano interno. 'È molto importante che siamo qui noi forze progressiste di tutto il mondo, che condividiamo una visione comune per migliorare le vite delle persone, per lottare la stessa lotta anche se in diversi Paesi e in diverse lingue', ha dichiarato. Ha aggiunto che questa 'lotta è meglio farla uniti che separati', evidenziando la necessità di un fronte comune per affrontare le sfide globali.

A Barcellona, insieme a figure di spicco come il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, la futura presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il presidente della Colombia Gustavo Petro, si sono manifestate quelle che molti definiscono le 'consuete ricette della sinistra', incentrate più sul contrasto all'avversario politico che su una visione marcatamente propositiva. Non è un caso che uno degli slogan del congresso internazionale delle sinistre fosse proprio la 'Spinta unitaria contro le destre globali', un motto che ha visto la partecipazione anche di alti rappresentanti dell'Unione Europea, come il commissario Teresa Ribera e Antonio Costa. L'incontro ha quindi rappresentato un momento di coesione per le forze progressiste, ma ha anche messo in luce le criticità e le omissioni presenti nei discorsi, soprattutto per quanto riguarda l'analisi delle politiche energetiche e la reale efficacia dei modelli proposti





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