Elly Schlein attacca la manovra del governo per l'assenza di fondi casa e trasporti. Il Pd presenta l'alternativa progressista sostenendo che solo i sindaci conoscono le emergenze locali.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha lanciato un attacco frontale al governo italiano venerdì 27 novembre 2026 durante la sua comparizione a Verona. L'intervento è avvenuto al margine della quarantatreesima assemblea nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un'occasione strategica per ribadire le critiche della principale forza di opposizione sulle politiche locali e nazionali.

Tagli alle risorse comunali e manovra finanziaria

La segretaria del Pd ha accusato esplicitamente l'esecutivo centrale di aver abbandonato le amministrazioni locali attraverso la riduzione drastica delle risorse finanziate. Secondo quanto dichiarato da Schlein, la manovra finanziaria approvata non ha allocato un solo euro specifico per il settore abitativo, lasciando senza supporto concreto i cittadini più vulnerabili. Inoltre, il fondo dedicato al trasporto pubblico non è stato incrementato di una cifra sufficiente a compensare l'attuale tasso di inflazione, creando un gap finanziario significativo.

Also read Manfredi Anci: Recuperare 12mila poliziotti e risorse per i comuni

Questa scelta politica ha posto i sindaci di fronte a una scelta obbligata e dolorosa: ridurre i servizi essenziali per la comunità o aumentare il prezzo dei biglietti di trasporto, assumendosi la popolarità negativa di queste misure. Schlein ha sottolineato che il governo sta sfruttando questa situazione per far ricadere la colpa sulle amministrazioni locali, proteggendo figure come Matteo Salvini dalle responsabilità dirette delle scelte economiche.

Crisi abitativa e mancanza di interventi strutturali

Sul fronte del disagio abitativo, Elly Schlein ha elencato una serie di lacune gravi e sistemiche dell'azione governativa. Ha ricordato la cancellazione del fondo per l'affitto, strumento fondamentale per il welfare sociale, e l'assenza totale di risorse dedicate alla morosità incolpevole. Ha inoltre criticato ironicamente il piano casa da dieci miliardi annunciato, definendolo una promessa vuota poiché i soldi effettivamente stanziati ammontano a soli novecentocinquanta milioni, una frazione minima delle aspettative.

Advertisement

La leader democratica ha chiesto con fermezza l'approvazione di una legge specifica per regolamentare gli affitti brevi. Questa normativa mira a tutelare chi non possiede i requisiti per accedere alle case popolari ma non ha un reddito sufficiente per affrontare i prezzi del libero mercato. Schlein ha precisato che l'obiettivo non è criminalizzare indiscriminatamente questa pratica, riconoscendo che molti membri della classe media affittano immobili ereditati per integrare stipendi troppo bassi, ma è necessario dare poteri Decisionali ai sindaci per gestire la situazione locale.

Responsabilità sulla sicurezza pubblica

La critica si è estesa anche al tema della sicurezza, con Schlein che ha denunciato il tentativo del governo di scaricarsi le responsabilità sulle spalle dei comuni. Ha ribadito che la gestione dell'ordine pubblico e la sicurezza sono competenze esclusive del governo nazionale, non delegate. I comuni, invece, hanno subito nuovi tagli alle risorse destinate alla prevenzione, indebolendo ulteriormente la capacità delle forze dell'ordine locali di agire sul territorio.

Alternativa politica e governabilità progressista

Nonostante l'attacco, Elly Schlein ha ribadito la volontà del Partito Democratico di costruire un'alternativa politica concreta al governo in carica. Ha descritto il centrosinistra come testardamente unitario, lavorando attivamente per unire le forze progressiste, democratiche e civiche del Paese. Per dimostrare la solidità di questa coalizione, la segretaria ha osservato che non si è verificato nemmeno un giorno di notizia negativa riguardante giunte saltate per litigi interni tra le forze dell'alleanza progressista.

Il messaggio finale è stato chiaro: si governa bene solo quando si mettono al centro i bisogni concreti delle persone, ascoltando chi, come i sindaci, vive quotidianamente le emergenze delle proprie città. Questa visione si contrappone frontalmente alla narrazione governativa, posizionando il Partito Democratico come l'unica forza capace di garantire stabilità e risposte efficaci alla crisi sociale ed economica.