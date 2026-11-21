La segretaria del Pd Elly Schlein ha condiviso sui social l'attesa per Gta VI, e il Codacons denuncia il rischio di promozione gratuita di un videogioco controverso.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha pubblicato su Instagram una storia dedicata all'attesa per Gta VI, l'ultimo videogioco della software house Rockstar Games. Il post è stato pubblicato poco prima delle 23 di una sera, a poche ore dalla disponibilità del gioco, fissata dalla mezzanotte del 19 novembre. La mossa ha però acceso una polemica, perché il Codacons ha giudicato il messaggio della leader dem un possibile veicolo di promozione per un prodotto molto discusso.

Nello scatto compare in primo piano la cagnolina Pila, mentre sullo sfondo una televisione mostra la schermata di gioco. Un timer indica il tempo mancante all'ora X, pari a un'ora e 11 minuti. Accanto all'immagine, Elly Schlein ha scritto la parola 'Pronte', lasciando intendere che, appena sbloccato il gioco, si sarebbe concessa qualche ora di relax, nonostante fosse ormai notte.

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Il carosello di Elly Schlein e la grafica di Gta

Elly Schlein ha usato la grafica di Gta anche in un carosello condiviso su Instagram, per attaccare la destra politica. Nel post la segretaria del Pd denuncia 'i trucchi che la destra non vuole che tu sappia', riprendendo lo stile visivo del videogioco. Il contenuto è stato rilanciato anche dall'account ufficiale del Partito Democratico, che ha quindi amplificato il messaggio a un pubblico più ampio.

La combinazione tra la passione personale per il gioco e il linguaggio politico del carosello è il punto che ha attirato l'attenzione delle associazioni dei consumatori. Il post mescola infatti un momento privato, l'attesa del gioco, con un messaggio di propaganda, e questa sovrapposizione ha reso l'iniziativa più visibile sui social network.

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La posizione del Codacons sul post di Schlein

Il Codacons ha replicato con una nota ufficiale, in cui riconosce che la passione per i videogiochi è legittima. L'associazione sostiene però che, quando una delle principali figure politiche del Paese si trasforma in testimonial di un prodotto commerciale controverso, sia opportuno interrogarsi sugli effetti e sulle conseguenze di questi messaggi.

Secondo il Codacons, una pubblicazione di questo tipo finisce inevitabilmente per tradursi in una forma di promozione gratuita del prodotto. Il post, sostiene l'associazione, contribuisce ad alimentare l'attesa e l'interesse attorno a un videogioco tra i più discussi e attesi degli ultimi anni.

Il Codacons ricorda inoltre che già nel 2004 aveva presentato un esposto contro Gta IV, ritenuto violento e diseducativo per i minori. Nella nota l'associazione sottolinea che chi ricopre ruoli pubblici di primo piano dovrebbe avere maggiore consapevolezza della portata dei messaggi diffusi sui social network. Tali messaggi, secondo il Codacons, raggiungono milioni di persone e possono influenzare comportamenti, gusti e consumi, soprattutto tra i più giovani.

Effetti sui consumatori e prossimi passi

Il caso riguarda direttamente il pubblico più giovane, indicato dal Codacons come la fascia più esposta all'influenza dei messaggi di figure pubbliche. Per questo l'associazione chiede maggiore attenzione da parte di chi ha ruoli istituzionali nella comunicazione sui social network, soprattutto quando si parla di prodotti commerciali controversi.

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Al momento non risultano ulteriori interventi ufficiali di Elly Schlein o del Partito Democratico sulla nota del Codacons. Il gioco Gta VI è disponibile dalla mezzanotte del 19 novembre, e la discussione resta aperta sul confine tra la passione personale di una figura politica e la promozione di un videogioco ad alto impatto mediatico.