Elly Schlein e la svolta radicale: tassa super ricchi e rifiuto festa Meloni

Segretaria PD Elly Schlein punta su sinistra radicale con tassa patrimoniale e salario minimo. Rifiuta festa di Giorgia Meloni per recuperare voti giovani e astensionisti.

Elly Schlein ha compiuto una scelta politica inequivocabile, segnando un punto di non ritorno nella sua strategia per le prossime elezioni politiche. La segretaria del Partito Democratico ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno alla tassa sui redditi più alti, affermando di essere sempre stata d'accordo su questa misura. Questa decisione rappresenta la traduzione pratica del suo slogan 'Si vince a sinistra, non al centro', indicando che la campagna elettorale di Palazzo Chigi sarà dominata da un'identità di sinistra radicale. L'ala moderata del Pd e del campo largo deve ora accettare che questa sarà l'identità dominante della longeva campagna elettorale.

Strategia Politica e Svolta Ideologica

Questa mossa segna un ritorno alle origini ideologiche di Elly Schlein, simile a quando guidò il movimento Occupy Pd o quando uscì dal partito in disaccordo con la svolta moderata di Matteo Renzi. Si tratta di una rivendicazione di un'identità chiara e senza compromessi, definita come Schlein in purezza. L'obiettivo è aumentare il tasso di credibilità presso l'elettorato di sinistra, seguendo le orme di esponenti radicali internazionali come il primo ministro britannico Andy Burnham, il sindaco di New York Zohran Mamdani, e le prime cittadine di Los Angeles Nithya Raman e Berlino Elif Eralp. La strategia è mirata a posizionare il Partito Democratico come forza di cambiamento reale e non come partito di governo conservatore.

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Pareri Esperti e Rischi Elettorali

Il sondaggista Antonio Noto definisce questa strategia azzeccata, sottolineando che siamo in una fase politica in cui a sinistra e a destra pagano più gli estremismi e i radicalismi rispetto alla moderazione. L'inasprirsi della crisi economica e sociale renderà questa tendenza ancora più vincente, poiché la logica di togliere ai ricchi per dare ai poveri funziona politicamente. Tuttavia, Noto segnala una controindicazione significativa: le prossime elezioni verranno probabilmente vinte con pochi voti di scarto, il che potrebbe spaventare gli elettori moderati se il Partito Democratico sceglie toni troppo di sinistra. Nonostante ciò, la svolta verso il radicalismo è considerata la chiave per battere Giuseppe Conte alle primarie, mentre il leader dei 5Stelle non ha aderito alla proposta della tassa sui Paperoni.

Proposte Economiche e Mobilitazione Giovanile

Oltre alla tassazione, Elly Schlein ha proposto una serie di misure sociali per riportare giovani e astensionisti alle urne, replicando l'onda del successo del referendum sulla giustizia del marzo scorso. Le iniziative includono libri, mense e trasporti gratuiti per gli studenti, oltre a un impegno per il salario minimo e il riparto del reddito di cittadinanza senza cedere il copyright politico ai 5Stelle. Schlein si è schierata apertamente dalla parte degli insegnanti, affermando che vanno pagati meglio poiché rappresentano il primo presidio di democrazia. L'obiettivo finale è cavalcare temi economici e sociali per contrastare l'astensionismo, un fattore cruciale che potrebbe determinare l'esito delle prossime consultazioni elettorali in Italia.

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Posizione Antifascista e Rottura con la Destra

Parallelamente alle proposte economiche, Elly Schlein ha compiuto un altro gesto simbolico di sinistra rifiutando l'invito a partecipare alla festa di Atreju. Questo evento, organizzato da Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, è stato criticato per aver omaggiato Pino Rauti e per aver suggerito che il fascismo sarebbe stato voluto dal popolo. Schlein ha dimostrato che chi è radicale e antifascista non sale sul palco di un partito che riscrive la storia in questo modo. Di conseguenza, Giuseppe Conte, che inseguirà i voti moderati ai gazebo, ha annunciato che parteciperà alla festa di Meloni e soci, creando un netto contrasto tattico tra le due principali forze dell'opposizione e del centrosinistra.

Reazioni del Centro e Coordinamento Interno

La svolta non è improvvisata ma era in preparazione da tempo, come rivelato a inizio ottobre dal deputato Arturo Scotto, fedelissimo di Elly Schlein, che annunciava il proposito di rafforzare il messaggio di sinistra. Anche Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria dem, ha confermato che la sinistra deve tornare a fare la sinistra, criticando il riformismo calato dall'alto che ha allontanato gli elettori. Resta da capire come reagirà l'arcipelago di centristi incarnati da figure come Renzi, Ernesto Maria Ruffini, Gianni Gabrielli e Bruno Tabacci. Probabilmente avranno difficoltà ad accettare questa direzione, ma vista la loro incapacità di organizzare una massa critica, saranno costretti a ingoiare il rospo e a fare i portatori d'acqua. Mario Turco del M5S ha invece chiarito che non c'è spazio per una patrimoniale generalizzata, ma bisogna colpire la speculazione, distinguendo la posizione dei 5Stelle da quella del Partito Democratico.