Elly Schlein presenta a Fondazione Una Nessuna Centomila tre progetti di legge sui diritti e denuncia l'assenza di interventi concreti del governo Meloni sulle donne.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha delineato un nuovo percorso legislativo durante l'evento organizzato dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, presentando tre specifiche proposte di legge. Le iniziative includono una normativa contro l'odio e l'omolesbotransfobia, un progetto per il matrimonio egualitario e un testo volto a tutelare i diritti dei figli nelle famiglie omogenitoriali.

La leader del centrosinistra ha dichiarato che tali impegni saranno portati al tavolo dell'alleanza progressista, con l'obiettivo di fare dei diritti un terreno di confronto prioritario in vista delle elezioni politiche del 2027. L'intervento ha ricevuto forti approvazioni da parte dei presenti, che hanno applauditto quando la segretaria ha puntato il dito contro l'inazione dell'esecutivo attuale.

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Contestazione governo e Rosatellum

Elly Schlein ha tuonato contro il primo governo guidato da una donna, sostenendo che non sia stato fatto nulla per migliorare concretamente le condizioni di vita e di lavoro delle donne. Il primo esempio portato a sostegno di questa tesi è la modifica al decreto legislativo approvata a ottobre, che avrebbe cancellato la parità di genere nei capilista. Tale norma ha eliminato il vincolo del Rosatellum, che imponeva che nessuno dei due generi potesse superare il 60 per cento delle teste di lista.

Secondo quanto affermato dalla leader del Pd, poiché i capilista restano bloccati e godono di maggiori possibilità di elezione, il rischio concreto è quello di un Parlamento con ancora meno rappresentanza delle donne. La decisione spetta ora ai partiti, ai cui leader è stato richiesto di pronunciarsi in merito a questa scelta che potrebbe alterare l'equilibrio di genere in Camera.

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Educazione sessuo-affettiva e Legge Valditara

Un altro fronte su cui il centrosinistra punta a consolidare la propria posizione riguarda l'educazione sessuo-affettiva, un tema che ha riscosso grande calore nella platea presente. Schlein ha risposto alle associazioni che chiedevano un impegno preciso, affermando che serve un'educazione sessuo-affettiva e alle differenze obbligatoria in ogni ciclo scolastico. Questa posizione si pone in netta opposizione alla linea seguita dalla legge Valditara.

La normativa approvata sotto il ministero dell'Istruzione esclude queste attività dalla scuola dell'infanzia e dalle elementari, mentre per le scuole medie e superiori le subordina all'approvazione preventiva delle famiglie. Su questo specifico punto, Schlein aveva avuto un acceso scontro con il ministro dell'Istruzione e del Merito nelle ore precedenti l'evento, accusandolo di fraintendere le preoccupazioni dei giovani.

Confronto su precarietà e aborto

Il leader democristiano aveva accusato la segretaria del Pd di prendere a modello i giovani che sfasciano vetrine, assaltano la polizia, bloccano le autostrade o picchiano compagni e docenti. In risposta, Elly Schlein ha precisato che la destra offre a questi giovani solo carcere e precarietà, rimarcando come il ministro abbia contestato il riferimento al carcere evitando di rispondere sulla questione della precarietà.

Il giudizio negativo sul governo Meloni si estende anche al lavoro delle donne, con il richiamo alle restrizioni apportate all'Opzione donna, al no della maggioranza sul congedo paritario e ai tagli agli asili nido. Schlein ha sottolineato che il carico del lavoro di cura rimane quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, un fattore che spiega perché l'Italia abbia tra i tassi di occupazione femminile più bassi d'Europa.

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Legge sul consenso e storia personale

Sulla violenza di genere, la segretaria ha riconosciuto la collaborazione con la maggioranza, ricordando che il Pd ha votato a favore del reato di femminicidio, approvato da tutto il Parlamento, pur chiedendo prevenzione e formazione perché la repressione non basta. Il punto che sta particolarmente a cuore a Elly Schlein riguarda l'attuazione della Convenzione di Istanbul, che stabilisce che senza consenso c'è sempre violenza.

La Camera ha approvato all'unanimità il provvedimento nel novembre 2025, dopo un accordo tra Meloni e Schlein, ma al Senato la relatrice leghista Giulia Bongiorno ha riscritto il testo, sostituendo il principio del consenso con quello della volontà contraria. Il provvedimento si è poi arenato in commissione. Elly Schlein ha concluso il suo intervento condividendo la sua storia personale come persona queer, invitando a difendere i diritti delle persone trans in un'ottica transfemminista intersezionale.