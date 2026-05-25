Elly Schlein: 'tre provvedimenti in caso di vittoria' per sanità, lavoro e energia

La segretaria dem s'interroga su come si possa battere in politica elettorale e ha delineato i temi alla base della campagna elettorale della coalizione progressista che vede la sua guida.

Elly Schlein alla manifestazione delle Comunità energetiche a Roma, mercoledì 20 Maggio 2026, foto di Cecilia Fabiano, LaPresse "Tre provvedimenti che approveremo subito in caso in caso di vittoria delle prossime elezioni, le tre priorità condivise anche con il resto dell'alleanza progressista sono sanità lavoro ed energia".

Ospite del Festival dell'Economia di Trento Elly Schlein delinea - sia pur a grandi linee - quale sono i temi cui il campo largo intende dare battaglia in campagna elettorale. Tra le riforme in cantiere c'è ovviamente quella del salario minimo, vero cavallo di battaglia di segretaria dem e del resto della coalizione, mentre sulla sanità Schlein si è già impegnata a ridurre le liste d'attesa, anche grazie all'assunzione di nuovi medici e infermieri.

Quanto alla riforma del mercato elettrico la segretaria del Pd rilancia ancora una volta il modello spagnolo"dove hanno molto semplificato, quasi liberalizzato" la procedura per installare gli impianti fotovoltaici residenziali.

"In Italia abbiamo il costo delle bollette più alto d'Europa e siamo tra i più esposti agli shock energetici", ma"ci facciamo del male da soli", ha sottolineato Schlein, "perché non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo essere così dipendenti dalle fonti fossili". Schlein si è soffermata anche sul tema della denatalità, a suo dire strettamente collegata al precariato: "Per evitare che 192mila giovani vadano all'estero, come è successo dal 2019 al 2023, servono i servizi partendo dal contrasto alla denatalità che non puoi fare se non combatti la precarietà".

Per questo, ha evidenziato la leader dem, "servono gli asili nidi gratis. Noi vogliamo attuare anche il congedo paritario perché è justo aiutare anche i padri a vedercrescere i loro figli"





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