Elmas, un rientro positivo ma un futuro incerto: il destino legato a Conte

Elif Elmas ha disputato una stagione di riscatto al Napoli grazie all'emergenza infortuni, dimostrando grande duttilità e funzionalità agli schemi di gioco. Ora, con il rientro dei titolari, il suo futuro è appeso alle decisioni di Antonio Conte e alla strategia della società.

Elif Elmas , rientrato in estate al Napoli per rinforzare il centrocampo in un momento di emergenza infortuni, ha disputato una stagione positiva, ritagliandosi un ruolo importante grazie alla sua versatilità. Le sue prestazioni sono state funzionali agli schemi di gioco, soprattutto con l'adozione del modulo 3-4-2-1.

Elmas si è dimostrato prezioso per la sua capacità di agire tra le linee, fungendo da raccordo tra il centrocampo e l'attacco, offrendo un contributo sia in fase offensiva che difensiva. La sua abilità nell'uno contro uno, gli inserimenti e la capacità di rendersi utile anche in ruoli meno congeniali alle sue caratteristiche, come quello di mediano, gli hanno permesso di conquistare la fiducia dell'allenatore.

Nonostante sia partito come alternativa, l'ecatombe di infortuni che ha colpito la rosa azzurra lo ha promosso titolare, accumulando 39 presenze, un gol e 3 assist in 2258 minuti giocati. La sua duttilità è stata una risorsa fondamentale, con Elmas che ha saputo adattarsi alle esigenze tattiche, eseguendo dettami meno offensivi rispetto ad altre sue spiccate qualità. Conte, che ha più volte elogiato il suo 'tuttofare', ha trovato in lui un elemento prezioso.

Tuttavia, con il rientro in squadra di giocatori chiave come Anguissa e De Bruyne, Elmas ha visto diminuire il suo minutaggio nelle ultime settimane, venendo relegato nuovamente in panchina. Il suo futuro al Napoli è ora strettamente legato a quello di Antonio Conte. L'accordo per il suo rientro in azzurro prevedeva un prestito oneroso dal Lipsia, con un diritto di riscatto a 17 milioni di euro, dopo che il Napoli stesso lo aveva ceduto ai tedeschi nel gennaio 2024 per 24 milioni.

La decisione riguardante il suo eventuale riscatto dipenderà in gran parte dalla permanenza di Conte sulla panchina partenopea. Qualora l'allenatore salentino rimanga, la permanenza di Elmas appare quasi scontata, dato il suo apprezzamento per le qualità del giocatore. Al contrario, un eventuale divorzio tra Conte e la società potrebbe rimettere tutto in discussione, con la valutazione del macedone che dipenderà dal nuovo tecnico e dalle sue strategie.

Nel frattempo, il Napoli affronta un rush finale cruciale per blindare un posto in Champions League, e in queste ultime sei partite, la duttilità e il talento di Elmas rappresenteranno senza dubbio un'arma aggiuntiva preziosa per raggiungere l'obiettivo stagionale. Il suo contributo, anche in queste fasi decisive, potrebbe ulteriormente influenzare le decisioni future sul suo conto, dimostrando ancora una volta la sua importanza per la squadra.





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