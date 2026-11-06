Elmi parla a Tarvisio: la vita, i rimpianti e la paura di perdere chi ama

Elmi rivela a Tarvisio i suoi pensieri più profondi: la felicità nella quiete, il rimpianto di non aver avuto figli e la stima per il marito Gabriele. Un'intervista sincera.

Elmi ha definito Tarvisio come il luogo che custodisce il suo patrimonio più prezioso, accanto alla fiducia che il pubblico le ha donato nel corso degli anni. Per lei, la vera felicità non si misura attraverso il successo professionale o la notorietà raggiunta, ma risiede in una quotidianità tranquilla, condivisa con il marito e circondata da persone in grado di trasmettere serenità. Questo legame con il territorio alpino rappresenta molto più di una semplice meta turistica; è il luogo dove l'artista ha scelto di radicarsi per trovare la propria dimensione ideale di vita.

La felicità nella quiete e il ruolo di Gabriele

Il rapporto con il marito, Gabriele, costituisce uno dei punti fermi fondamentali della sua esistenza. Elmi lo considera la persona vivente più ammirevole, lodando la sua capacità unica di affrontare le difficoltà quotidiane con equilibrio e solidità. I momenti passati insieme a Tarvisio vengono citati tra i ricordi più felici, poiché quella località di montagna offre l'ambiente perfetto per costruire una vita stabile e serena, lontana dai ritmi frenetici della vita pubblica e artistica.

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I rimpianti personali e la paura della perdita

Nelle sue risposte più personali, Elmi non ha esitato a condividere il suo rimpianto maggiore, ovvero non aver avuto figli. Questo desiderio insoddisfatto accompagna una preoccupazione più profonda e attuale: la paura di perdere chi ama. È questa angoscia a rappresentare il vero timore che la perseguita, superando qualsiasi altra preoccupazione di natura professionale o materiale. La morte, inoltre, viene immaginata da Elmi come un momento da affrontare con serenità, nel rispetto e senza arrecare disturbo a chi le sta vicino.

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Autocritica sull'eccessiva severità interiore

Guardando al proprio carattere, l'artista riconosce di essere stata spesso troppo esigente con se stessa nel corso degli anni. Avrebbe voluto affrontare la vita con meno severità, liberandosi dall'ansia costante di dover essere sempre all'altezza e preparata in ogni circostanza. Questa autocritica rivela una tensione interiore che ha segnato il suo percorso, spingendola a riflettere su come una maggiore dolcezza verso se stessa avrebbe potuto alleggerire il carico emotivo accumulato.

Viaggi come atto d'amore verso i cari

Anche le abitudini personali sono legate strettamente ai legami affettivi. Elmi definisce i viaggi la sua abitudine più costosa, spiegando che il desiderio di spostarsi è motivato principalmente dalla volontà di raggiungere le persone a cui tiene profondamente. Non si tratta di turismo per il piacere di visitare nuovi luoghi, ma di una ricerca attiva della connessione umana, dove ogni destinazione serve a rafforzare i legami con le persone care, confermando che per lei le relazioni contano più delle esperienze materiali.