Elon Musk Accusa OpenAI di Tradimento in un Processo Ad Alto Rischio

Elon Musk ha accusato OpenAI e il suo CEO Sam Altman di aver abbandonato la loro missione originale di sviluppare l'intelligenza artificiale per il bene pubblico, trasformandosi in un'entità a scopo di lucro per arricchirsi. Il processo, in corso a Oakland, California, rivela una profonda frattura tra Musk e Altman, un tempo partner nella ricerca dell'IA.

OAKLAND, California, 29 aprile - Elon Musk ha accusato mercoledì un avvocato di Sam Altman di aver tentato di ingannarlo durante un teso controinterrogatorio in un processo ad alto rischio riguardante la causa di Musk che sostiene che OpenAI ha abbandonato la sua missione di sviluppare l'intelligenza artificiale per il bene pubblico.

William Savitt, un avvocato di OpenAI, ha detto a Musk che le sue domande sui benefici fiscali che Musk ha ottenuto donando 38 milioni di dollari a OpenAI erano semplici e che le risposte di Musk dovrebbero esserlo altrettanto.

"Le sue domande non sono semplici. Sono progettate per ingannarmi", ha detto Musk, CEO di Tesla e SpaceX, a una giuria di nove persone in un tribunale federale di Oakland, California.

Lo scambio acceso è arrivato dopo che Musk, in due giorni di interrogatorio da parte del suo avvocato, ha accusato OpenAI, il suo co-fondatore e CEO Altman e il suo presidente Greg Brockman di averlo adescato con donazioni promettendo di costruire un'organizzazione no-profit per sviluppare l'IA in modo responsabile, prima di passare a creare un'entità a scopo di lucro nel 2019 per arricchirsi. OpenAI ha sostenuto che Musk, che ha contribuito a finanziare la crescita iniziale dell'azienda, è guidato da una compulsione a controllarla e dal risentimento per il suo successo dopo aver lasciato il consiglio di amministrazione nel 2018.

Ha affermato che sta cercando di rafforzare la sua stessa azienda di IA, l'unità xAI di SpaceX, che è in ritardo rispetto a OpenAI nell'adozione da parte degli utenti. L'azienda sostiene anche che Musk ha spinto OpenAI a diventare un'attività a scopo di lucro, che potrebbe eventualmente guidare come CEO, e che la sicurezza non era una priorità per lui quando era con l'azienda.

Savitt ha chiesto a Musk di un'e-mail che ha inviato ad Altman nel 2015 suggerendo che OpenAI fosse strutturata come una società a scopo di lucro con un'organizzazione no-profit parallela, parte di uno sforzo per dimostrare che Musk era favorevole a un'entità a scopo di lucro. Musk ha detto che le e-mail non indicavano la sua posizione definitiva.

"Discussioni e brainstorming non sono un accordo", ha detto Musk, indossando un abito scuro su una camicia bianca e lanciando occasionalmente uno sguardo alla giuria mentre parlava. Altman e Brockman, seduti tra il pubblico in aula, hanno preso appunti con una penna rossa su un blocco note legale giallo, ascoltando attentamente mentre gli scambi tra Musk e Savitt si facevano sempre più accesi.

Musk ha ripetutamente chiesto a Savitt di smettere di interromperlo e, dopo che Musk ha risposto a una delle domande di Savitt dicendo: "Dica lei", Savitt ha detto: "Spetta a me fare le domande, signor Musk". Il processo evidenzia la profondità della rottura tra Musk e Altman.

Le due icone della Silicon Valley un tempo hanno collaborato nella ricerca per sviluppare la tecnologia AI in rapida crescita, un pilastro della crescita dell'economia statunitense che ha anche generato preoccupazioni per la perdita di posti di lavoro e se gli esseri umani possono mantenere il pieno controllo sui modelli man mano che migliorano. La coppia ha co-fondato OpenAI nel 2015 per creare un amministratore benevolo della tecnologia e respingere i rivali come Google di Alphabet.

Musk ha testimoniato di aver lasciato OpenAI nel 2018 per concentrarsi su Tesla e SpaceX. Microsoft, anch'essa convenuta in giudizio, ha investito 10 miliardi di dollari in OpenAI nel 2023, un accordo che, secondo Musk, ha alimentato le sue preoccupazioni che OpenAI stesse abbandonando la sua missione. I giurati hanno visto messaggi di testo che Musk e Altman si sono scambiati dopo la notizia del potenziale investimento di Microsoft.

Musk ha detto ad Altman che la mossa sembrava un "cambio di cavallo". Altman ha risposto: "Sono d'accordo, sembra una brutta cosa", e poi si è offerto di consentire a Musk di acquistare una partecipazione in OpenAI. In precedenza, mercoledì, i giurati hanno visto un'e-mail che Musk ha inviato ad Altman e Brockman nel 2017, riferendosi a se stesso come un "sciocco" per aver fornito loro finanziamenti per ciò che credeva fosse un'impresa no-profit.

"Mi è sembrato che non fossero stati onesti con me", ha detto Musk sotto interrogatorio del suo avvocato, Steven Molo. "Quello che volevano veramente fare era creare un'attività a scopo di lucro in cui avessero la massima partecipazione azionaria possibile". OpenAI ha affermato di aver creato un'entità a scopo di lucro per consentirle di accettare investimenti privati per aiutare ad acquistare potenza di calcolo e pagare i migliori scienziati.

Durante il controinterrogatorio, Savitt ha evidenziato casi in cui Altman sembrava tenere Musk informato sui piani di OpenAI per creare un'entità a scopo di lucro e perseguire investimenti da Microsoft. Savitt ha chiesto a Musk se avesse risposto a un messaggio di testo che Altman gli aveva inviato il 3 aprile 2019, chiedendo: "Hai qualche minuto per parlare dell'investimento Microsoft/openai?

". Musk ha detto di non ricordare se avesse risposto. OpenAI si sta preparando per una potenziale offerta pubblica iniziale che potrebbe valutarla 1 trilione di dollari, ha riferito Reuters





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