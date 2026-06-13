Elon Musk diventa il primo trilionario del pianeta dopo il debutto di SpaceX a Wall Street

Il fondatore di Tesla, X e della società spaziale ha visto il proprio patrimonio personale superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari dopo la quotazione di SpaceX al Nasdaq.

Elon Musk entra nella storia della finanza mondiale dopo il debutto record di SpaceX a Wall Street. Il fondatore di Tesla , X e della stessa società spaziale ha visto il proprio patrimonio personale superare per la prima volta la soglia dei 1.000 miliardi di dollari, diventando il primo trilionario del pianeta.

La fortuna del magnate sudafricano ha raggiunto circa 1.100 miliardi di dollari dopo la quotazione di SpaceX al Nasdaq. L'azienda aerospaziale, di cui Musk controlla circa il 42% del capitale, ha debuttato in Borsa con una valutazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari, una cifra che la colloca immediatamente tra le società più preziose al mondo. L'operazione è stata definita dagli analisti la più grande IPO mai realizzata.

Il collocamento ha raccolto circa 75 miliardi di dollari, superando il precedente record detenuto da Saudi Aramco nel 2019. La quotazione ha provocato un'immediata impennata del patrimonio personale di Musk, che in pochi giorni è passato da circa 700 miliardi a oltre 1.000 miliardi di dollari





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