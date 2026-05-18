Elon Musk esce sconfitto in tribunale per accuse contro Sam Altman e OpenAI

Un caso che ha stregato il mondo tech mettendo in contrapposizione due delle figure più emblematiche nell'intelligenza artificiale, Tesla e OpenAI. Musk ha fatto causa a OpenAI e Altman nel 2024 descrivendo la sua battaglia come una lotta per l'anima dell'intelligenza artificiale, immortalato come Star Trek e Terminator.

Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali . Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale e di OpenAI perché presentate dopo la scadenza dei termini di prescrizione .

A meno di richieste di appello, il verdetto mette fine a un caso che ha stregato il mondo tech mettendo in contrapposizione due delle figure più emblematiche nell'intelligenza artificiale. E incombe sulle quotazioni multi miliardarie di SpaceX e della stessa OpenAI attese nei prossimi mesi. Per la startup di Altman la vittoria rappresenta una schiarita in vista dell'initial public offering, sulla quale Musk pesava come un macigno





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