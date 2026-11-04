Elon Musk ironizza sui laser spaziali dopo la sconfitta repubblicana alle midterm

Elon Musk scherza sui suoi presunti laser spaziali dopo che i Democratici hanno conquistato Camera e Senato, bruciando 325 milioni di euro per i Repubblicani.

Il magnate Elon Musk ha utilizzato la piattaforma X per lanciare una battuta autoironica sulla sua recente campagna elettorale, ammettendo che i suoi presunti "laser spaziali" non sono riusciti a influenzare il risultato delle elezioni di midterm. Questa dichiarazione arriva nel momento in cui i Democratici hanno assicurato il controllo sia della Camera dei Rappresentanti che del Senato, segnando un netto insuccesso per i candidati sostenuti economicamente dai Repubblicani. La reazione di Musk, patron di Tesla e SpaceX, evidenzia il crollo finanziario della sua maxi-campagna, che ha visto bruciare circa 325 milioni di euro senza ottenere il cambio di maggioranza al Congresso.

La battuta sui laser spaziali e le teorie del complotto

Musk ha scritto esplicitamente: "Pare che i miei laser spaziali per interferire con le elezioni stavolta non abbiano funzionato". Questa frase è un chiaro riferimento alle teorie del complotto diffuse sui social media durante le elezioni presidenziali del 2024. In quell'occasione, erano circolate ricostruzioni prive di fondamento su un presunto coinvolgimento dei satelliti Starlink nelle operazioni elettorali, alimentando sospetti e polemiche tra gli osservatori politici e gli utenti della piattaforma. La battuta attuale serve a distanziarsi da quelle narrazioni infondate, pur mantenendo un tono provocatorio tipico dell'imprenditore sudafricano-americano.

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Perdita finanziaria e strategia orbitale dei data center

Oltre alla critica sui laser, Musk ha inviato un secondo messaggio su X riguardando l'idea di portare i centri di elaborazione dati in orbita. L'imprenditore aveva precedentemente ipotizzato che la collocazione nello spazio potrebbe consentire di sfruttare l'energia solare in modo più efficiente. Inoltre, questa soluzione tecnica ridurrebbe la dipendenza dalle infrastrutture terrestri esistenti, offrendo una visione futuristica per la gestione dei dati. Tuttavia, questo progetto tecnologico si scontra con la realtà politica attuale, dove il supporto economico ai Repubblicani non ha fruttato i risultati sperati.

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Impatto politico e posizioni degli stakeholder

Secondo le ricostruzioni finanziarie disponibili, Elon Musk è stato uno dei più importanti sostenitori economici della campagna repubblicana. La sua influenza monetaria era considerata decisiva per contrastare il movimento democratico, ma il risultato finale ha mostrato una netta vittoria per l'altra parte. I candidati sostenuti da Musk hanno subito una sconfitta schiacciante, sottraendo ai Repubblicani il controllo del Congresso. Questa dinamica politica sottolinea come il potere finanziario non sia sempre in grado di determinare l'esito delle consultazioni elettorali, nonostante gli investimenti massicci.

Conseguenze immediate e prospettive future

La sconfitta dei Repubblicani implica che le politiche favorevoli ai settori tecnologici e spaziali potrebbero affrontare ostacoli legislativi significativi nei prossimi mesi. Il Congresso controllato dai Democratici potrebbe rivedere i regolamenti ambientali e energetici, toccando indirettamente anche i progetti orbitali di SpaceX. Per ora, l'unica risposta ufficiale rimane quella satirica di Musk, che cerca di alleggerire la tensione post-elettorale. La comunità tech attende eventuali sviluppi concreti sul fronte dei data center spaziali, mentre la politica si concentra sul nuovo equilibrio di potere.