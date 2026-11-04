Elon Musk perde dopo elezioni USA e Texas: impatti su SpaceX e Tesla

Le elezioni USA e il Texas favoriscono i Democratici. Musk affronta ostacoli normativi per data center. Tesla e SpaceX risentono del cambio politico.

Il magnete delle elezioni intermedie degli Stati Uniti ha evidenziato una sconfitta significativa per Elon Musk, che ha investito quasi mezzo miliardo di dollari per sostenere i candidati repubblicani e mantenere il Texas sotto controllo repubblicano. La sconfitta schiacciante dei repubblicani e l'elezione di Gina Hinojosa come prima governatrice democratica del Texas in oltre tre decenni rappresentano un duro colpo per l'impero tecnologico di Musk. Tesla, SpaceX e la prevista venture di produzione di chip tra le due aziende si trovano ora in uno scenario politico profondamente mutato.

Perdite di mercato e opposizione politica

Le azioni di SpaceX sono scese del 3,8% nel trading premercato, mentre Tesla è scesa del 3,6%, entrambe sottoperformando rispetto al mercato più ampio. La vittoria democratica al Congresso e in Texas ha creato un ambiente ostile per Musk, che aveva esortato i suoi follower su X a votare repubblicano fino al martedì precedente le elezioni. La situazione è ulteriormente aggravata dalle minacce di ritorsione avanzate da Musk sui suoi social media dopo che i Democratici avevano annunciato la possibilità di indagini sulle sue aziende.

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Impatto sui data center per l'IA

Una delle principali sfide per Musk sarà l'approvazione più lenta dei data center essenziali per sfruttare il mercato indirizzabile da 28,5 bilioni di dollari che SpaceX ha presentato agli investitori prima del suo IPO. Gli analisti e gli esperti si aspettano che i Democratici intensifichino la scrutinio sui progetti di data center e spingano per moratorie alla costruzione mentre l'opposizione locale cresce a causa dei costi energetici. Il CEO di Longbow Asset Management, Jake Dollarhide, ha dichiarato che uno spazzata democratica del Congresso metterebbe pressione sulla tecnologia e potenzialmente porterebbe a una pressione regolamentare su tutto l'IA.

Sfide specifiche nel Texas democratico

Gina Hinojosa, la nuova governatrice del Texas, ha affermato chiaramente che il Texas non è in vendita, riferendosi alla potenziale vendita di un parco statale di fronte alla spiaggia a SpaceX. Hinojosa ha anche licenziato gli sforzi di Greg Abbott per limitare i data center come teatro politico, chiedendo invece un arresto immediato dei nuovi progetti finché i legislatori non rafforzano le protezioni per le comunità locali e una fine alle esenzioni fiscali. Ha anche intentato una causa per ottenere le email tra Musk e Abbott, accusando il governatore uscente di aver venduto lo stato della Lone Star offrendo accordi favorevoli al miliardario.

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Prospettive future e obiettivi di capacità

L'attività di IA di SpaceX è centrata su Colossus e Colossus II, due dei più grandi data center di IA al mondo vicino a Memphis. L'affitto del loro potere di calcolo a clienti tra cui Anthropic ha fatto aumentare vertiginosamente i ricavi e ha aiutato SpaceX a registrare il suo primo profitto come società pubblica. Tuttavia, la società mira a quasi raddoppiare la capacità da 1,7 gigawatt alla fine di settembre fino a 3 gigawatt entro la fine dell'anno, prima di scalare fino a 13 gigawatt l'anno prossimo. Ritardi nell'avviare la capacità online potrebbero ostacolare gli ambiziosi obiettivi di ricavo di Musk e intensificare lo scrutinio da parte degli investitori.

Resistenza locale e piani espansivi

La ditta di ricerca sui chip SemiAnalysis ha identificato più di 9 gigawatt di capacità pianificata o in sviluppo, tra cui nuove strutture nel complesso di Starbase a Boca Chica, Texas. L'espansione di Boca Chica potrebbe incontrare resistenza poiché Hinojosa si è opposta alla potenziale vendita del parco statale. Musk ha tentato di sminuire gli ostacoli postando su X che i data center nello spazio sembrano allettanti, riferendosi ai piani ambiziosi di SpaceX di piazzare data center in orbita, nonostante le sfide maggiori relative al raffreddamento e alle riparazioni.