Elon Musk's platform agrees to respond to UK authorities' warnings on illegal content

Elon Musk's social media platform has decided to address the concerns of the UK authorities regarding the illegal content circulating online. The platform has committed to responding to warnings within 24 hours and removing any content deemed as inciting hate or terrorism. Additionally, it will block all accounts linked to terrorist organizations in the UK.

La piattaforma di Elon Musk ha deciso di accogliere l'allarme delle autorità inglesi, promettendo di rispondere agli avvisi sui contenuti denunciati. Il social network di Elon Musk è pronto ad accogliere le segnalazioni delle autorità inglese sulla diffusione online di contenuti illegali nel Regno Unito, inclusi l'abuso sessuale, l'istigazione all'odio e la violenza.

Inoltre, la piattaforma si è impegnata a rispondere entro 24 ore in media a ogni avviso sui contenuti denunciati, rimuovendoli se riconosciuti come forme d'incitamento al odio o al terrorismo e di bloccare immediatamente sul social media tutti i profili riconducibili a organizzazioni giudicate terroristiche in Uk





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