Il pamphlet di Elsa Deck Marsault analizza come il femminismo MeToo abbia adottato il modello punitivo delle Brigate Rosse, bloccando l'immaginazione politica.

Il pamphlet intitolato "Femminismo, Stato punitivo e figura della vittima", scritto da Elsa Deck Marsault e pubblicato a marzo dalle edizioni La Fabrique, esplora un parallelo controverso tra l'attivismo contemporaneo e le forme storiche di violenza politica. L'autrice sostiene che l'ultima ondata del femminismo, in particolare il movimento MeToo, sia entrata in una fase di impasse a causa di una crisi dell'immaginazione collettiva. Questa crisi porta i militanti a non trovare alternative creative al meccanismo tradizionale del giudizio e della punizione.

Il peso del processo nelle Brigate Rosse

Per comprendere la profondità di questa critica, il testo fa riferimento al passato dell'ex terrorista Adriana Faranda. In passato, Faranda lamentava che le Brigate Rosse, pur volendo teoricamente abbattere lo Stato borghese, ne avevano replicato in scala ridotta le istituzioni. Il gruppo aveva istituito una Direzione strategica che fungeva da parlamento e un Comitato esecutivo che operava come governo, ignorando però un elemento cruciale.

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Faranda dimenticava di menzionare il potere giudiziario del gruppo, che assumeva la forma mortifera dei processi proletari. Queste procedure non erano semplici strumenti di organizzazione interna, ma rappresentavano la parodia dei riti istituzionali dello Stato che i brigatisti combattevano. La violenza rivoluzionaria, ricorrendo a queste forme, cercava di dotarsi di un simulacro di legittimità politica.

MeToo e la crisi dell'immaginazione

Il libro di Marsault, il cui sottotitolo è "Femminismo, Stato punitivo e figura della vittima", pone una domanda fondamentale sulla natura delle battaglie politiche moderne. Si chiede cosa accada quando si sceglie deliberatamente di adottare il modello del processo per condurre guerre sociali, anche in assenza di una necessità strutturale. L'idea guida dell'opera è che la forma-processo, e in particolare quella mediatica, si sia saldamente impiantata nella mentalità di molti attivisti.

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Questa adozione del metodo giudiziario ha portato il discorso militante a un vicolo cieco. Il movimento MeToo, nella sua ultima fase, è descritto come vittima di questa stessa dinamica. L'attivismo che non vede alternative creative al meccanismo di giudizio rischia di perdere la propria efficacia trasformativa, limitandosi a replicare le logiche punitiva che intende contestare.

Cancel Culture e perdita del legislativo

Il discorso critico proposto da Marsault potrebbe estendersi oltre il femminismo, coinvolgendo altri fronti militanti degli ultimi anni. Alcuni osservatori hanno notato che la famigerata cancel culture non è nient'altro che il potere giudiziario della nuova militanza. Questa forma di controllo sociale utilizza le stesse leve di esclusione e condanna tipiche dei tribunali, sostituendo il dibattito politico con sentenze morali immediate.

La conseguenza principale di questa trasformazione è che, strada facendo, si sono persi il legislativo e l'esecutivo. La perdita di queste dimensioni implica la cancellazione della capacità di creare nuove leggi sociali e di gestirne l'attuazione. Si finisce così per concentrarsi esclusivamente sulla punizione degli trasgressori, svuotando il contenuto di qualsiasi progetto politico alternativo o costruttivo.

La funzione propagandistica del giudizio

Il testo di Marsault cita il merito di un'altra opera nel raccontare la vicenda Moro in contrappunto al processo di Torino contro i capi del cosiddetto nucleo storico. Questa comparazione chiarisce molti aspetti della strategia brigatista, mostrando come il dispositivo giudiziario avesse una potente funzione propagandistica. Anche se il processo era una parodia, era una parodia necessaria per conferire una veste di legittimità alle proprie azioni.

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La violenza rivoluzionaria ha usato da secoli la forma-processo per giustificarsi. Non si può imputare la scelta dei brigatisti verso questi riti alla sola mancanza di immaginazione. Tuttavia, la domanda resta aperta per l'attivismo moderno: quando non c'è una necessità oggettiva di giudicare, l'uso del processo diventa solo uno strumento di stagnazione politica. La ricerca della legittimità attraverso la condanna ha sostituito la capacità di proporre cambiamenti concreti e duraturi nella società.