Elv Italia: parte il consorzio per il fine vita dei veicoli, obiettivo 95% di riciclo

Il nuovo consorzio Elv Italia anticipa il cambiamento normativo europeo sull'Epr per i veicoli fuori uso e punta a raggiungere il 95% di recupero dei materiali, generando benefici ambientali ed economici.

L'Italia sta rafforzando la propria leadership nell' economia circolare con una nuova iniziativa dedicata al fine vita dei veicoli. Mentre il Circular Economy Network ha evidenziato i progressi nazionali nel recupero degli imballaggi e nella circolarità dei materiali, il paese si prepara a compiere un passo significativo con la creazione di Elv Italia , il primo consorzio nazionale per la gestione dei veicoli fuori uso .

Questa mossa anticipa l'imminente aggiornamento della normativa europea sul tema, con il nuovo Regolamento或 quasi pronto e focalizzato sull'estensione della responsabilità del produttore (Epr) a tutti i componenti del veicolo. Come spiega Claudio De Persio, presidente di Elv Italia, l'iniziativa nasce per agevolare il cambio di paradigma nella filiera, puntando su tracciabilità digitale, recupero delle materie prime e riciclo integrale.

L'obiettivo è elevare il tasso di riutilizzo e riciclo dei materiali dall'86% attuale al 95% entro i prossimi anni,coinvolgendo attivamente gli autodemolitori come partner industriali e creando un modello trasparente e partecipativo. Il Regolamento europeo si fonda su tre pilastri: l'aumento della materia riutilizzata nella produzione di nuove auto, il passaporto digitale dei componenti per tracciabilità completa e la creazione di un "magazzino diffuso" per ricambi verificati, con costi amministrativi minimi.

I benefici attesi sono rilevanti: entro il 2035 si stima una riduzione di 12,3 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, un risparmio economico di 2,8 miliardi di euro e il recupero di 5,4 milioni di tonnellate di materiali, con un forte aumento delle terre rare recuperate e la creazione di oltre 22.000 nuovi posti di lavoro, per lo più nelle PMI del settore demolizione e riciclo. Questa iniziativa non solo risponde agli obiettivi ambientali europei, ma offre anche un'opportunità strategica per l'industria italiana, riducendo la dipendenza da materiali importati e generando valore lungo tutta la filiera.

La governance consortile, supportata da una piattaforma digitale dedicata e da una rete nazionale di autodemolitori, punta a coordinare tutti gli attori, dalle case automobilistiche agli operatori di fine vita, garantendo compliance normativa e massimizzando il recupero di ogni componente, dalla plastica alle terre rare. Il successo di questo modello dipenderà dalla capacità di integrare efficienza industriale, sostenibilità ambientale e competitività economica, trasformando il settore automotive in un esempio emblematico di transizione circolare





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