Ema approva farmaco pancreas: i blocchi Aifa e disuguaglianze sanitarie in Italia

L'Ema ha approvato un farmaco che raddoppia la sopravvivenza nel cancro al pancreas metastatico. In Italia, Aifa e regioni rallentano l'accesso a 30mila euro, creando disparità geografiche nella cura.

L'Agenzia europea per i medicinali ( Ema) ha recentemente approvato un nuovo farmaco rivoluzionario in grado di raddoppiare l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da tumore al pancreas metastatico. Questa approvazione segna un traguardo scientifico significativo, tuttavia l'accesso alla terapia in Italia non è immediato. Il costo della cura, pari a 30 mila euro per un mese di terapia, insieme alla complessità delle procedure di rimborso, crea un divario temporale tra l'autorizzazione europea e la reale disponibilità per i malati.

La lunga attesa del via libera Aifa e la contrattazione dei prezzi

Il percorso verso l'approvazione finale di un farmaco salvavita nel sistema sanitario italiano è articolato e richiede una media di 434 giorni dall'autorizzazione Ema al rimborso effettivo. Giuseppe Curigliano, Professore Ordinario di Oncologia Medica presso l'Università degli Studi di Milano e Presidente della European Society for Medical Oncology (ESMO), ha spiegato che l'iter dipende dalla contrattazione del prezzo tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e le aziende produttrici. L'Aifa, sotto la vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, negozia il costo prima di acquistare il farmaco per conto dei pazienti.

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Prima di arrivare alle autorità regolatorie, l'azienda farmaceutica deve realizzare studi clinici che richiedono dai due ai tre anni e investimenti che possono variare da 600-800 milioni a 2 miliardi di euro. Una volta presentati i dati, come presso ASCO ed ESMO, l'azienda invia il dossier completo all'Ema per verificare efficacia e sicurezza. Diversamente dagli Stati Uniti, dove la FDA offre percorsi accelerati e le trattative con le assicurazioni avviano rapidamente l'accesso, in Europa l'autorizzazione all'immissione in commercio non garantisce automaticamente il rimborso o la copertura economica nei singoli Paesi.

Disuguaglianze territoriali e frammentazione regionale nella Sanità

Una volta che l'Aifa ha approvato e rimborsato il farmaco, inizia un'ulteriore fase critica caratterizzata da forti disparità geografiche. Essendo l'Italia un Paese con una struttura federale nella sanità, ogni Regione deve inserire la terapia nei propri Prontuari Regionali. Questa procedura richiede un tempo medio nazionale di 165 giorni, ma i tempi possono variare significativamente. Ogni Regione è obbligata a ricominciare le contrattazioni del prezzo con le singole aziende ospedaliere, creando un sistema burocratico duplicato e lento.

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La conseguenza diretta di questo approccio frammentato è l'iniquità nell'accesso alle cure. Nelle regioni più ricche, come la Lombardia, il farmaco salvavita diventa disponibile quasi immediatamente dopo l'approvazione regionale. Al contrario, nelle regioni meno floride, la stessa terapia può arrivare con diversi mesi di ritardo. Questa disomogeneità colpisce direttamente i cittadini malati, che vedono compromessa la propria prognosi a seconda del luogo di residenza e non per motivi clinici.

Confronto internazionale e criticità del modello sanitario nazionale

Il Professor Curigliano sottolinea come il ritardo nell'accesso non derivi da un mancato riconoscimento della qualità del farmaco, ma esclusivamente dalle dinamiche di contrattazione economica. Mentre in Germania il sistema funziona secondo modalità diverse che garantiscono una copertura più rapida e uniforme, il modello italiano attuale penalizza i pazienti attraverso lungaggini amministrative superabili con una gestione nazionale unitaria. La complessità del sistema crea non solo inefficienze ma anche situazioni di discriminazione sanitaria, dove il diritto alla salute viene influenzato dalla capacità economica delle regioni e dalla velocità dei processi negoziali locali.

La situazione evidenzia la necessità di riforme strutturali per allineare l'Italia ai migliori standard europei nella distribuzione delle terapie innovative. Finché il percorso non sarà snellito a livello centrale, i pazienti con cancro al pancreas metastatico continueranno a subire le conseguenze di un sistema che, pur riconoscendo il valore scientifico dei nuovi farmaci, fatica a tradurlo in accesso tempestivo e universale per tutti i cittadini.