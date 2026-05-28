EMA esclude il ceppo B/Yamagata dai vaccini antinfluenzali 2026‑2027

L'Agenzia europea per i medicinali aggiorna le linee guida per la stagione 2026‑2027, rimuovendo il virus B/Yamagata e definendo i tre ceppi da includere nei nuovi vaccini antinfluenzali, sia per le piattaforme tradizionali che cellulari.

L'Agenzia europea per i medicinali ( EMA ) ha pubblicato un nuovo aggiornamento delle raccomandazioni relative ai ceppi virali da inserire nei vaccini antinfluenzali per la stagione influenzale 2026‑2027.

L'intervento, frutto di un lavoro congiunto con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e di un monitoraggio costante dei virus in circolazione a livello globale, conferma la decisione di escludere dal prossimo vaccino il ceppo B/Yamagata. Questo lineage non è stato più isolato dal marzo 2020 e, di conseguenza, le autorità sanitarie lo considerano privo di rilevanza per la salute pubblica, eliminandolo dalla composizione quadrivalente dei vaccini antinfluenzali europei.

L'esclusione del B/Yamagata rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle formulazioni degli ultimi anni, che prevedevano la presenza di due ceppi di influenza B (lineaggi Yamagata e Victoria) e di due ceppi di influenza A (H1N1pdm09 e H3N2)





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Influenza Vaccini EMA Ceppo B/Yamagata Stagione 2026‑2027

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