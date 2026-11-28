Ema Stokholma rivela il momento in cui lei e Andrea Delogu hanno affrontato un uomo armato. La storia di un'amicizia nata in discoteca e salvata dalla calma di una serata.

Il ventennale legame di amicizia tra Ema Stokholma e Andrea Delogu è stato recentemente messo alla prova da una narrazione shockante, rilasciata durante la partecipazione di Ema al podcast Basement condotto da Gianluca Gazzoli. L'intervistata ha svelato i dettagli di un'aggressione armata subita insieme all'amica, un episodio traumatico avvenuto durante un aperitivo che ha rivelato la straordinaria resistenza del loro rapporto.

L'agguato armato all'aperto e la calma di Andrea

Ema Stokholma ha raccontato come lei e Andrea Delogu siano state minacciate a fuoco da un individuo alterato mentre si trovavano in un locale all'aperto. L'uomo, accompagnatore di un cane, ha estratto una pistola e ha puntato l'arma contro le due donne, richiedendo un quaderno rosso. Nonostante la minaccia diretta, il comportamento di Andrea Delogu è rimasto straordinariamente composto.

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La giornalista ha specificato che Andrea stava mangiando un'insalata con le mani al momento dell'interrogatorio. Questo dettaglio, apparentemente banale, è diventato per Ema un segnale cruciale per non farsi prendere dal panico. Vedendo la sua amica immobile e placida di fronte al pericolo, Ema ha scelto di non fuggire, mantenendo la calma fino all'arrivo della sicurezza del locale.

Origini dell'amicizia tra la Dj e la vocalist

Il sodalizio tra le due professioniste dello spettacolo affonda le sue radici in oltre quindici anni di attività notturna. In quel periodo, Ema Stokholma lavorava come Dj mentre Andrea Delogu si esibiva come vocalist. Le loro serate erano caratterizzate da spostamenti su treni regionali e da contesti musicali modesti, ma proprio in quella precarietà si è sviluppato un legame profondo basato sullo scambio di racconti personali.

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Questa amicizia si è evoluta nel tempo attraverso collaborazioni professionali, inclusi programmi su Rai Radio 2 e contenuti condivisi sui social media. Le due figure pubbliche continuano a interagire spesso con i loro follower, offrendo momenti di leggerezza che contrastano con le difficoltà della vita reale. La loro relazione rappresenta un esempio raro di longevità nell'ambito dello spettacolo italiano.

Complementarità di carattere e influenze reciproche

Ema Stokholma ha analizzato con precisione la dinamica psicologica che sostiene il loro rapporto, definendola una perfetta complementarità di carattere. Ha sottolineato come Andrea Delogu possieda un forte senso del futuro e grandi progetti, doti che hanno trascinato anche lei, definendosi una realista e talvolta pessimista. L'entusiasmo di Andrea ha avuto il potere di coinvolgere Ema in nuove sfide professionali.

In particolare, è stata la Delogu a incoraggiare la Stokholma a scrivere la sua autobiografia, aprendole anche le porte della radio e consigliandola nella carriera di Dj. Ema ha ammesso con onestà disarmante di non sapere esattamente come ricambiare l'energia e la forza che Andrea sprigiona costantemente. La sua presenza fisica e la sua lealtà sembrano essere, ad oggi, l'unico modo per stare al passo con la compagna di avventure.

Il lutto e la memoria di Evan Delogu

L'intervista ha toccato anche temi personali delicati legati alla famiglia Delogu, in particolare il lutto del figlio Evan. Il padre, Walter Delogu, ha espresso parole di profonda sofferenza ricordando il momento in cui vide il lenzuolo che copriva il figlio, un evento che portò la moglie di Walter allo svenimento. La perdita di Evan rappresenta un capitolo doloroso che ha segnato la vita di tutta la famiglia.

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Nonostante le tragedie personali e i ricordi traumatici come l'agguato con l'arma, l'amicizia tra Ema Stokholma e Andrea Delogu rimane un pilastro fondamentale. La capacità di affrontare il pericolo con lucidità e di sostenere il dolore attraverso la presenza concreta dimostra la solidità di un legame costruito su vent'anni di storia condivisa. Il loro rapporto continua a essere un punto di riferimento nel panorama culturale italiano.