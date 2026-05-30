Ema Stokholma: "Non ho figli e non mi sento in colpa".

L'attrice Ema Stokholma ha rivendicato la sua scelta di vita privata, ribadendo che non è giusto essere giudicati per la propria scelta di non avere figli. Ha espresso pubblicamente la sua decisione di non avere figli e ha parlato del suo passato.

Ema Stokholma rivendica la sua scelta di vita privata , ribadendo che non è giusto essere giudicati per la propria scelta di non avere figli. L'attrice ha espresso pubblicamente la sua decisione di non avere figli, sottolineando che l'idea della famiglia tradizionale non fa parte dei suoi sogni o delle sue priorità.

Ha anche parlato del suo passato, caratterizzato da un rapporto estremamente violento e drammatico con la madre biologica, che ha influenzato la sua percezione delle cose. Molti hanno reagito con solidarietà, sottolineando che diventare genitori è una scelta personale e che non è giusto essere giudicati per la propria scelta. Altri hanno espresso opinioni non richieste, ma Ema ha ribadito che la sua scelta è rispettabile e che non è giusto essere giudicati per la propria scelta di vita privata





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