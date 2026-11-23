Chi Magazine svela l'identità di Antonio Maria Catalani, pittore e street artist, nuovo compagno di Ema Stoklhoma dopo la fine con Angelo Madonia.

Chi Magazine ha ufficialmente svelato l'identità del nuovo compagno di Ema Stoklhoma. La conduttrice radiofonica e televisiva aveva rotto il silenzio ad agosto, confermando la presenza di una nuova relazione ma senza rivelare il nome dell'uomo. La rivista ha ora completato il puzzle, identificando il partner come Antonio Maria Catalani.

Chi è Antonio Maria Catalani

Antonio Maria Catalani ha 38 anni ed è un pittore e street artist noto con lo pseudonimo di Holaf. Condivide con la conduttrice una profonda passione per l'arte e la pittura. Essendo figlio d'arte, ha alle spalle un percorso che lo accomuna sia alla Stoklhoma sia al suo ex fidanzato Angelo Madonia. Nel 2020, infatti, Catalani ha partecipato a Ballando con le Stelle, presentando un'immagine diversa rispetto a quella attuale.

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Uscita allo scoperto a Roma

Dopo mesi di riservatezza, i due hanno deciso di apparire insieme in pubblico. Hanno partecipato alla serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma e all'esposizione Corpi Speciali di Luigi e Iango alla GNAMC. Il debutto sui social è arrivato circa dieci giorni fa. Catalani ha pubblicato un carosello su Instagram dedicato ai suoi dipinti, inserendo una foto del primo bacio pubblico tra i due.

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Il passato sentimentale di Ema Stoklhoma

Questo nuovo capitolo segue un percorso sentimentale intenso per la conduttrice, che il 9 dicembre compirà 43 anni. In passato è stata legata al rapper Gemitaiz, fino al 2018, e ha vissuto una storia significativa in Francia. Nel 2022, durante Ballando con le Stelle, ha incontrato il ballerino Angelo Madonia. La convivenza è durata circa dodici mesi, concludendosi a novembre 2023.

La terapia e la serenità ritrovata

Ema Stoklhoma ha ammesso che elaborare la rottura con Madonia è stato doloroso. Oggi sembra aver ritrovato la serenità grazie all'incontro con Catalani. La conduttrice ha rivelato di fare terapia da dieci anni, sperando di finirne un giorno. Parlando delle sue relazioni passate, ha anche riconosciuto di aver avuto liti furiose con tutti i suoi ex partner. La nuova fase sembra portare colori diversi nella sua vita.