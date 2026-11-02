Emanuel Lo a Verissimo: il legame con i genitori e le origini familiari

Emanuel Lo, ospite a Verissimo il 1° novembre, racconta con commozione le sue origini e il legame indissolubile con la famiglia, tra ricordi e confidenze.

Emanuel Lo, celebre ballerino e coreografo, è stato ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, nella puntata andata in onda ieri, 1° novembre. Durante l'intervista ha aperto il cuore su un aspetto intimo della sua vita, raccontando con profonda commozione le proprie origini e l'unione con la sua famiglia.

Il coreografo ha iniziato soffermandosi sul rapporto con i genitori, descrivendo un nucleo familiare coeso in cui l'affetto e il sostegno reciproco hanno sempre rappresentato un punto di riferimento fondamentale.

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Un passaggio particolarmente toccante è stato dedicato alla figura del padre, descritto come una persona dall'indole inizialmente più schiva e riservata. Lo ha detto di essere stato un figlio amato e di esserlo ancora oggi, aggiungendo che in famiglia glielo fanno sempre sentire.

Emanuel Lo, compagno della cantautrice Giorgia, ha spiegato che con il passare del tempo e con la maturità lui e il padre hanno imparato a conoscersi a fondo e a comprendersi. Le differenze caratteriali si sono trasformate in un legame viscerale e complice.

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Emanuel Lo e il lavoro dei genitori

Il ballerino ha ricordato che il padre lavorava la sera come metronotte e di giorno andava al mercato a vendere scarpe. Anche la madre svolgeva un impegno simile, e per questo Lo ha trascorso molto tempo con i nonni.

Con il tempo, ha spiegato, ha imparato a leggere lo sguardo del padre, che è un po' più chiuso. Proprio questa capacità di osservazione è diventata, nel corso degli anni, un modo per avvicinarsi a lui e capirne il carattere.

Lo psicologo e l'eredità dei genitori

Durante la trasmissione Lo ha scherzato dicendo che venire in studio per lui è come andare dallo psicologo, mentre Toffanin ha commentato di non sapere se fosse una cosa positiva. Il ballerino ha spiegato di essere entrato pensando a una semplice intervista, ritrovandosi invece davanti a domande che lo hanno portato alla commozione.

Alla domanda su cosa gli avessero insegnato i genitori, Lo ha risposto parlando dell'amore e della semplicità delle cose. Ha affermato di sentirsi felice in qualsiasi condizione e di voler attraversare il mondo restando sempre fedele a se stesso.

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Emanuel Lo, Amici e la carriera

Emanuel Lo è noto al pubblico televisivo anche come ex professore di Amici. Nel periodo dell'intervista ha commentato il proprio addio al programma, dichiarando che quest'anno non ricoprirà il ruolo di professore.

Il ballerino è legato sentimentalmente alla cantautrice Giorgia, e la sua apparizione a Verissimo ha offerto uno sguardo più personale su una figura spesso vista soprattutto nel lavoro artistico e televisivo.