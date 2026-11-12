Emanuela Orlandi: Audizione secretata di Daniela Marzari alla Commissione

La Commissione parlamentare segrega l'audizione di Daniela Marzari, compagna di Emanuela Orlandi, per proteggere dettagli sensibili. Seguono le testimonianze sul caso Accetti.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha proceduto con modalità eccezionali durante l'ultima fase delle audizioni pubbliche. La testimonianza di Daniela Marzari, ex compagna di scuola della giovane romana scomparsa nell'estate del 1983, è stata oggetto di una decision di segretezza immediata. La richiesta di riservatezza è stata avanzata dalla stessa testimone poco dopo l'inizio del suo intervento, portando a una brusca interruzione dei collegamenti audio e video.

Dettagli Tecnici della Segretazione

La decisione di applicare la secretazione alla deposizione di Daniela Marzari deriva dal potere discrezionale conferito alle commissioni d'inchiesta, che operano con gli stessi poteri della magistratura ordinaria. Tale misura viene attivata quando un testimone deve riferire dettagli ad alto rischio o elementi mai emersi prima nelle indagini. In queste circostanze, la legge impone la protezione della riservatezza e della sicurezza dei soggetti coinvolti, rendendo impossibile la presenza della stampa e del pubblico in aula.

Also read Sulmona, tenta di corrompere la testimone chiave dell'accusa con una caciotta: commerciante nei guai

Al momento della richiesta, i monitor sono stati spenti e i giornalisti sono stati invitati a lasciare l'aula delle audizioni. Il verbale delle dichiarazioni rese da Daniela Marzari è stato immediatamente custodito sotto il vincolo del segreto. Questa procedura garantisce che informazioni potenzialmente compromettenti non vengano diffuse pubblicamente nel momento in cui vengono raccolte, preservando l'integrità del processo investigativo in corso.

Il Ruolo di Marco Accetti e le Prove Foniche

Subito dopo la conclusione della sessione riservata, i lavori della Commissione sono ripresi in modalità pubblica con l'intervento di Marco Salvatore Arcuri, perito fonico incaricato di analizzare prove tecniche decisive. Il perito è chiamato a fare chiarezza sui confronti scientifici tra la voce di Marco Accetti e le storiche telefonate giunte alla famiglia Orlandi nei mesi successivi alla scomparsa. Marco Accetti è un fotografo romano che, negli anni scorsi, si è autoaccusato di aver avuto un ruolo nella vicenda, dichiarandosi coinvolto negli eventi che portarono alla scomparsa della quindicenne.

Advertisement

Le indagini foniche rappresentano uno snodo cruciale per verificare la veridicità delle dichiarazioni di Marco Accetti. Il perito dovrà analizzare le registrazioni audio storiche per determinare se esistano coincidenze acustiche che colleghino il fotografo alle comunicazioni telefoniche ricevute dalla famiglia. Questo passaggio tecnico mira a separare i fatti accertati dalle ipotesi, fornendo alla Commissione dati oggettivi per valutare la colpevolezza o l'estraneità del soggetto autoaccusato.

Contesto Storico e Prossimi Passi

La Commissione parlamentare sta riaprendo le indagini sulle sparizioni avvenute a Roma nell'estate del 1983, coinvolgendo sia Emanuela Orlandi che Mirella Gregori. Entrambe le adolescenti svanirono nel nulla, dando vita a uno dei misteri irrisolti più lunghi della storia italiana recente. Le audizioni pubbliche e le sessioni riservate si susseguono con l'obiettivo di raccogliere nuove testimonianze e verificare vecchi indizi che potrebbero aver portato a una risoluzione definitiva del caso.

I prossimi interventi della Commissione saranno fondamentali per delineare un quadro completo degli eventi. L'analisi peritale condotta da Marco Salvatore Arcuri potrebbe fornire elementi decisivi per la ricostruzione cronologica dei fatti. La pubblicazione del verbale di Daniela Marzari avverrà solo quando le procedure di sblocco del segreto saranno completate, assicurando che ogni informazione riservata possa essere utilizzata nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze investigative.