Pietro Orlandi rivela che la nuova voce 'Mario' legata alle chiamate anonime potrebbe chiarire il caso della scomparsa della sorella Emanuela Orlandi dopo 43 anni.

Pietro Orlandi, fratello della giovane scomparsa nel 1983 Emanuela Orlandi, ha rilasciato dichiarazioni rivelatrici riguardo all'identificazione di una nuova voce misteriosa, indicata come ' Mario', emersa dalle indagini sulle telefonate anonime. Secondo quanto riferito da Pietro, questa scoperta potrebbe riaprire scenari investigativi precedentemente chiusi o inesplorati, offrendo potenzialmente nuovi indizi sulla dinamica degli eventi che portarono alla sparizione della sorella a Roma quarantadue anni fa.

Dettagli sulle chiamate e referente Mario

La comunicazione ha raggiunto la famiglia in una giornata ordinaria, portando all'attenzione della procura un elemento tecnico specifico senza ulteriori dettagli preliminari. Si tratta di una registrazione anonima arrivata nel domicilio dei genitori durante i primi giorni successivi alla scomparsa di Emanuela, distinta da altre intercettazioni già note come quella del soggetto chiamato Pierluigi, avvenuta due giorni prima.

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Il referente 'Mario' ha esplicitamente fatto riferimento a Pierluigi nella sua comunicazione, creando un legame telefonico di circa ventotto minuti che gli investigatori stanno ora analizzando con rinnovata attenzione. L'individuazione precisa di questo nuovo interlocutore è considerata cruciale dalla famiglia, in quanto potrebbe tracciare una linea diretta fino al primo telefonista anonimo e persino verso quella figura che gli inquirenti hanno classificato come 'l'americano'.

Indagini su Accetti e silenzi sospetti

L'attenzione si è spostata anche sulle voci già note, in particolare su quella dell'ex agente dei Carabinieri Francesco Paolo Accetti, accusato di rapimento e omicidio da tredici anni. Nonostante le accuse, l'indagato continua a rifiutarsi sistematicamente di svelare i nomi di eventuali collaboratori, mantenendo un silenzio che Pietro Orlandi definisce incomprensibile e controproducente per la verità.

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Le perizie foniche effettuate dai tecnici hanno stabilito che le voci registrate nelle prime chiamate alla famiglia non presentano similitudini con la voce di Accetti. Tuttavia, è emerso un collegamento acustico con alcune telefonate effettuate dallo stesso Accetti all'avvocato durante il periodo compreso tra agosto e settembre, un dettaglio che potrebbe rivestire una notevole importanza strategica per le indagini in corso.

Il dossier Diddi e la lotta alla verità

Pietro Orlandi ha espresso una profonda frustrazione riguardo alle persone che sarebbero a conoscenza degli eventi reali, ma che continuano a mantenere un riserbo ostinato e occulto. Nel suo messaggio, il fratello ha citato esplicitamente un fascicolo in mano al Dottor Diddi, auspicando che la famiglia possa finalmente avere la possibilità di comprendere che si parla seriamente di Emanuela, anziché ricevere risposte generiche sulla riservatezza delle indagini.

Passati quarantadue anni dalla scomparsa, l'anziano fratello ha dichiarato che non si può più accettare passivamente l'ingiustizia e il mancato riconoscimento della verità. La sua richiesta è chiara: le autorità e i conoscenti devono decidere di condividere le informazioni possedute, superando i tabù che hanno avvolto il caso per decenni, per consentire finalmente alla famiglia di avere risposte concrete e definitive su quanto accaduto al figlio.