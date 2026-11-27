La Procura di Roma smentisce l'identificazione di Claudio Martufi come il telefonista anonimo di Emanuela Orlandi, aprendo nuove interrogative sulla gestione delle indagini.

La dinamica investigativa attorno al caso della scomparsa di Emanuela Orlandi subisce un nuovo, improvviso stop istituzionale. La Procura di Roma ha rilasciato una smentita ufficiale riguardo alle recenti indiscrezioni che attribuivano a Claudio Martufi la paternità delle telefonate anonime del 1983. Questa presa di posizione distanzia nettamente le affermazioni trasmesse da Rai 3, creando un netto contrasto tra le ricostruzioni televisive e gli atti ufficiali depositati in Procura.

La posizione ufficiale della Procura di Roma

La Direzione Distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura di Roma ha dichiarato che l'identificazione proposta non è conforme alle risultanze acquisite finora. Le autorità giudiziarie hanno sottolineato come lo stato attuale delle indagini non supporti l'ipotesi secondo cui l'ex agente del Sisde sia il mittente delle chiamate. Questa precisazione serve a frenare l'ondata di speculazione nata dopo la trasmissione Chi l'ha visto?.

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Il ruolo di Claudio Martufi nelle indagini

Claudio Martufi, originario di Latina, ha circa settant'anni ed è stato un membro attivo del Raggruppamento romano del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica durante gli anni Ottanta. La Commissione bicamerale d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori lo aveva già segnalato in passato per il suo primo ingresso nella casa familiare insieme a Giulio Gangi. Questo ruolo iniziale lo ha reso una figura centrale nelle versioni che collegano gli inquirenti interni al sequestro.

Le accuse e il contesto delle registrazioni

La teoria diffusa dai media si basa su una cassetta conservata da Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela Orlandi deceduto nel 2009, ritrovata durante una perquisizione nel 2004. Le indagini del Ris dei Carabinieri di Roma avrebbero confrontato questa registrazione con le voci dei chiamatori anonimi. Nonostante la teoria fosse affascinante, il giornalista Massimo Giletti ha espresso scetticismo, ricordando un incidente personale avvenuto il 10 dicembre 2025 dove è stato colpito da Martufi in via del Corso dopo un'audizione.

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Reazione della famiglia e prossimi passi

La famiglia Orlandi mantiene un atteggiamento cauto di fronte a queste novità. L'avvocata Laura Sgrò ha confermato di aver appreso la notizia attraverso i media e sta attendendo conferme ufficiali sul percorso seguito dalla Procura. Non si escludono sviluppi futuri, poiché il giallo resta aperto e nomi come quello di Mario sono già stati accostati ad altri ambienti nel corso degli anni. Le autorità continuano a valutare ogni elemento con la necessaria prudenza.

Impatto mediatico e interrogativi aperti

Il caso dimostra come la separazione tra indagini forensi e narrazione pubblica richieda grande attenzione. La smentita della Procura non esclude nuove direzioni investigative, ma chiarisce che le prove non collegano ancora Martufi alle telefonate. Rimangono aperte due domande cruciali: quali atti specifici ha in mano la Procura e da dove è partita la fuga di notizie che ha anticipato le dichiarazioni ufficiali. La comunità rimane in attesa di nuovi sviluppi concreti.