Il Ris riemerge una cassette audio contenente una voce mai ascoltata del 1983. Si aprono nuovi scenari nell'indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

La scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983, torna al centro di un'attenzione mediatica e investigativa inaspettata dopo una scoperta recente. I Carabinieri del Gruppo di Ricerca Scientifica, conosciuti come Ris, avrebbero isolato una voce proveniente da una delle cassette audio rinvenute presso la famiglia Orlandi. Questa rivelazione, portata alla luce dalle ricostruzioni del Tg1, segnerebbe un punto di svolta significativo nelle indagini che interessano il caso da oltre un decennio.

Nuova voce audio isolata dal Ris

La registrazione risale ai giorni immediatamente successivi all'allontanamento della giovane Emanuela dalla sua casa in via del Oletto a Roma. Si tratta di una voce mai emersa nelle indagini precedenti, appartenente a uno dei telefonisti che contattarono la famiglia in quel periodo cruciale. L'identità precisa di chi parla nel nastro rimane attualmente sconosciuta, creando un nuovo elemento di mistero attorno agli eventi del 1983.

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Origini dei nastri audio e Mario Meneguzzi

Il cugino di Emanuela, Pietro Meneguzzi, ha fornito dettagli cruciali sul contesto in cui sono stati trovati questi supporti. Ha riferito che gli investigatori della polizia giudiziaria portarono via diverse micro cassette audio e timbri, alcuni dei quali mai utilizzati e altri già incisi. L'ipotesi prevalente, seppur prudente, indica che Mario Meneguzzi, incaricato dalla famiglia di rispondere al telefono in sostituzione del cognato, potrebbe aver registrato o conservato quelle chiamate specifiche.

Incertezze tecniche e natura delle registrazioni

Nonostante la portata potenziale della scoperta, permangono numerose incognite tecniche sul materiale rinvenuto. Non è attualmente certo che tipo di supporto fisico si tratti, né è chiaro quale telefonata specifica contenga la voce isolata dal Ris. Inoltre, non si sa con certezza se il nastro sia un'originale grezza o una copia, elementi essenziali per valutarne l'affidabilità come prova forense in un contesto storico così complesso.

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Impatto sulle indagini e le vittime

Pietro Meneguzzi ha espresso pubblicamente la speranza che questa nuova voce possa aprire scenari inediti, suggerendo che alcune persone potrebbero conoscere la verità ma mantenerla occultata. Parallelamente, altre voci hanno confermato presunte irregolarità, con Mirella Gregori, moglie dell'amica Sonia, che ha denunciato l'inutilità di verbali falsi e firme non autenticate. Questi elementi contribuiscono a mantenere alta la tensione sulle conclusioni definitive del caso.

Prossimi step e verifiche investigative

Le autorità giudiziarie stanno procedendo con estrema cautela nell'analisi di questa nuova traccia audio. La verifica dell'autenticità e l'identificazione del parlante richiedono tempi tecnici che potrebbero allungare i tempi dell'indagine. Il caso Orlandi, rimasto irrisolto da decenni, continua a sollecitare una risposta chiara sulle dinamiche della scomparsa, con ogni nuovo reperto che riaccende le speranze di una verità mai raggiunta.