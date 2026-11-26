Il programma Chi l'ha visto indica l'ex agente Claudio Martufi come il telefonista anonimo. La famiglia Orlandi chiede prudenza mentre le indagini del Ris avanzano.

L'indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi , avvenuta nel 1983, ha registrato uno sviluppo significativo grazie alle rivelazioni trasmesse da Chi l'ha visto su Rai 3. Il programma televisivo ha citato fonti interne al dossier per identificare il misterioso "telefonista anonimo", una figura chiave nelle prime ore della tragedia. La persona indicata sarebbe l'ex agente dei servizi segreti Claudio Martufi, noto anche come ex agente del Sisde. Questa ipotesi, se confermata, sposterebbe l'attenzione investigativa su una figura con stretti legami istituzionali, complicando ulteriormente un quadro già di per sé complesso e dibattuto da decenni.

L'Identificazione del Telefonista Anonimo

La rivelazione principale riguarda l'identità dell'uomo che chiamò il palazzo dell'Orlandi per chiedere se fosse possibile parlare con Emanuela. Chi l'ha visto riferisce che l'uomo individuato dal Reparto Investigazioni e Supporti (Ris) dei Carabinieri di Roma sarebbe proprio Claudio Martufi . Secondo quanto riportato dalle fonti del programma, Martufi avrebbe avuto un ruolo attivo nelle fasi iniziali della crisi, non limitandosi alla sola telefonata. La nota distintiva fornita dai giornalisti è che l'ex agente "fu uno dei primi ad entrare in casa di Emanuela Orlandi". Questa precisazione suggerisce una presenza fisica nell'abitazione o nell'immediato perimetro dell'evento, attribuendo all'ex operatore dei servizi un'accessibilità e un ruolo precoci che differiscono da una semplice chiamata telefonica generica.

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La Reazione della Famiglia e dell'Avvocata

La risposta legale della famiglia Orlandi è stata caratterizzata da estrema prudenza e richiesta di verificazione. Laura Sgro , avvocata della famiglia, ha dichiarato di apprendere la notizia esclusivamente attraverso fonti giornalistiche e non attraverso canali ufficiali. Sgro ha espresso rammarico per le modalità con cui l'informazione è stata diffusa, sottolineando la delicatezza del caso. La legale ha dichiarato all'agenzia Ansa di attendere riscontri ufficiali e chiarimenti sul percorso investigativo che avrebbe portato all'identificazione dell'uomo. L'avvocata ha invitato tutti a mantenere la cautela necessaria, specificando che la famiglia vuole capire la genesi di questa nuova direzione dell'indagine. Inoltre, Sgro ha menzionato che la diffusione di informazioni così sensibili in questo modo avviene anche nell'interesse delle persone eventualmente coinvolte, evitando pregiudizi o conclusioni affrettate.

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Dettagli Investigativi sul Ruolo di Martufi

Il profilo di Claudio Martufi emerge come quello di un ex agente con una carriera nei servizi di intelligence. L'ipotesi avanzata da Chi l'ha visto lo colloca al centro delle dinamiche iniziali della scomparsa. Il fatto che sia stato individuato dai Carabinieri del Ris, unità specializzata in indagini complesse e storiche, indica che le autorità stanno seguendo piste concrete basate su reperti telefonici o testimonianze specifiche. La dichiarazione che Martufi "fu uno dei primi ad entrare in casa" implica che la sua presenza non si limitava alla periferia dell'evento, ma lo vedeva direttamente coinvolto nel luogo del crimine o nell'area circostante immediatamente dopo la chiamata. Questa informazione potrebbe riscrivere le cronologie ufficiali riguardo a chi aveva accesso al palazzo di via della Pineta Sacchetti nelle ore cruciali successive alla scomparsa della giovane.

Prospettive Future e Conferme Ufficiali

Lascia aperta la questione se questa identificazione porterà a un nuovo interrogatorio formale o a un'integrazione del fascicolo. La famiglia Orlandi continua a richiedere trasparenza e chiarezza sui procedimenti. Laura Sgro ha ribadito che non ci sono conferme definitive da parte della procura della Repubblica di Roma, che gestisce le indagini. Il passo successivo logico sarebbe l'audizione di Claudio Martufi da parte degli investigatori del Ris per verificare la veridicità delle dichiarazioni e il suo racconto dei fatti. Finché non verranno forniti documenti ufficiali o comunicati istituzionali, questa rimane un'ipotesi giornalistica. Tuttavia, la specificità del nome e del ruolo attribuito rappresentano un salto qualitativo nel dibattito pubblico sulla verità storica riguardante Emanuela Orlandi .