I Carabinieri individuano nella voce anonima di Claudio Martufi, ex agente Sisde, il telefonista del caso Orlandi. La famiglia mantiene cautela sugli sviluppi.

Il Ris dei Carabinieri di Roma ha identificato Claudio Martufi, ex agente del Sisde, come la voce registrata dall'anonimo telefonista nel celebre caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Questa rivelazione è emersa durante la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, confermando un nodo cruciale nelle indagini che ruotano attorno al giovane ufficiale delle forze dell'ordine. Martufi fu tra i primi investigatori ad entrare nella casa della giovane sul lungotevere dei Tebaldi, insieme a Giulio Gangi, anch'egli collaboratore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica.

Origine della registrazione fonica e dettagli del Ris

La cassetta contenente la registrazione della voce isolata dai carabinieri risalirebbe al 2004. Il ritrovamento avvenne a casa dello zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, deceduto più di un decennio fa. Gli investigatori, su richiesta dei pm, perquisirono le abitazioni dell'uomo tra Rieti e Roma in quell'anno. Martufi era stato rintracciato dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi circa un anno fa. I commissari lo avevano individuato come colui che per primo, tra le forze investigative, era salito in casa Orlandi dopo la scomparsa.

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Cautela della famiglia Orlandi e posizione legale

La famiglia Orlandi mantiene una postura di estrema cautela sugli sviluppi dell'inchiesta della procura. Laura Sgro, legale dei parenti, dichiara di apprendere la notizia da fonti giornalistiche e attende conferme ufficiali. Sgrò sottolinea la necessità di capire quali passaggi ha fatto la procura per arrivare all'identificazione di Martufi. La famiglia vuole comprendere la genesi di questa indagine con la dovuta prudenza, evitando conclusioni affrettate.

La reazione della famiglia Gregori e la pista del femminicidio

Intanto, anche la famiglia Gregori sembra puntare sulla pista del femminicidio nel caso della sorella Mirella. Maria Antonietta Gregori, sorella della scomparsa, ha chiesto una perizia fonica per confrontare la voce dell'Americano con quella del misterioso assistente dell'avvocato Gennaro Egidio, tale John. La richiesta è stata formulata durante l'audizione della Commissione a San Macuto, mirando a chiarire dubbi cruciali sul caso.

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Ruolo di Egidio e nuove indagini richieste

Gregori chiede inoltre di approfondire il ruolo svolto dall'avvocato Egidio e le ragioni per cui furono seguite alcune piste specifiche. Secondo la sorella della vittima, fu dedicato troppo tempo alla pista degli americani telefonisti e agli appelli al presidente della Repubblica Sandro Pertini, lasciando perplessità sull'operato. L'avvocato Egidio, che fu anche per un certo periodo l'avvocato degli Orlandi, non chiese mai di ispezionare i locali del bar sulla Nomentana, il Bar Italia, dove Mirella era stata vista per l'ultima volta.

Ulteriori richieste di sopralluogo e approfondimenti

La sorella di Mirella ha reiterato la richiesta di ispezionare i locali del Bar Italia, interrogandosi sul perché l'avvocato non abbia mai voluto sentire i genitori di Sonia De Vito, amica del cuore della ragazza presente prima della scomparsa. Gregori ha chiesto di svolgere un sopralluogo pure a Villa Torlonia, dove secondo alcuni amici, la ragazza si era recata quella sera. Si tratta di nuovi passaggi processuali che potrebbero ridefinire le dinamiche dell'indagine storica.