Emanuele Felice: Servono investimenti strutturali e un nuovo ministero per il Sud

Lo storico Emanuele Felice sostiene che il Pnrr non basta. Propone un ministero della Programmazione economica con intelligenza artificiale per contrastare lo spopolamento.

Il rilancio del Mezzogiorno richiede una trasformazione radicale delle leve dello sviluppo, spostando il potere decisionale dalle Regioni al livello centrale. Emanuele Felice, storico dell'economia ed ex responsabile economico del Partito Democratico, ha appena pubblicato per la casa editrice Il Mulino il volume "La via del Sud". In questa opera, Felice sostiene con forza che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( Pnrr) da solo non è sufficiente per risolvere le profonde crisi territoriali del Paese.

La carenza di programmi di lungo periodo

La ricerca condotta dalla Svimez certifica quanto affermato dallo studioso: l'attuale piano di aiuti europei non basta a garantire uno sviluppo sostenibile. Il Sud necessita invece di un programma di investimenti di lungo periodo, strutturato su infrastrutture di trasporto e telematiche, beni sociali come asili e scuole, e su alcuni settori industriali selezionati. Questa strategia non può durare solo pochi anni, poiché la mancanza di investimenti porta il Mezzogiorno verso una forma di eutanasia sociale ed economica.

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Felice identifica tre problemi prioritari da affrontare immediatamente. Il primo riguarda la permeabilità delle politiche regionali agli interessi particolaristici. Il secondo consiste nella debolezza degli apparati amministrativi locali. Infine, esistono progetti di dimensioni superiori a quelle di una singola Regione, che richiedono necessariamente una programmazione centrale per essere realizzati efficacemente.

Ricreare un ministero con intelligenza artificiale

L'idea proposta da Emanuele Felice è quella di ricreare un ministero per la Programmazione economica. Questo nuovo ente dovrebbe basarsi sul lato tecnico sui big data e sull'intelligenza artificiale, permettendo di decidere su basi concrete dove indirizzare gli investimenti. Il governo Monti aveva istituito in passato un'Agenzia per la coesione territoriale, poi resa inutile da Renzi e infine soppressa, ma l'idea originale era corretta.

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Oggi questa programmazione può essere molto più efficace grazie alle nuove tecnologie, che consentono di capire i territori in modo granulare. Esempi di interventi di successo, osservati in Spagna o Romania, funzionano proprio con questo modello centralizzato e tecnologicamente avanzato. L'obiettivo è evitare che i fondi vengano dispersi in tanti rivoli, come accaduto finora con il Pnrr.

Impatto demografico e ruolo dell'Europa

Alcune infrastrutture sono state realizzate con successo, ma molte risorse sono state disperse. Felice ritiene che il Sud abbia bisogno di investimenti pubblici e, visto che l'Italia fatica a soddisfarli, debba essere l'Europa a investire direttamente. Per questo motivo, auspicava che il Pnrr diventasse strutturale nel tempo. Il Sud intercetta questi fondi con molta difficoltà perché le sue Regioni sono poco attrezzate a utilizzare le risorse europee.

C'è un problema di ingegneria istituzionale che purtroppo è lontano dalle corde della politica attuale, indipendentemente dall'orientamento. Il governo ha scelto la strada della Zona Economica Speciale (Zes) unica, una scelta che Felice non considera negativa in assoluto, ma che richiede modifiche. La Zes dovrebbe essere resa selettiva, puntando sui settori in cui il Sud può dare molto, a partire dalle energie rinnovabili.

Spopolamento e necessità di servizi sociali

La popolazione del Mezzogiorno è oggi ai livelli della prima metà del Novecento. Nel 2050 si potrebbe passare dai massimi storici di venti milioni di abitanti a quindici milioni. Non è una questione di quantità, bensì di composizione: c'è una popolazione anziana e una riduzione dei giovani. Si emigra da tutta Italia, anche dal Nord, ma il Nord riceve immigrati dal Mezzogiorno mantenendo un saldo equilibrato. Dal Sud invece si emigra sia verso l'estero sia verso il Nord.

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Chi resta al Sud è sempre più anziano. Serve comunque l'intervento pubblico con una politica che ponga il problema di trattenere e attirare i giovani. Gli investimenti devono riguardare non solo le imprese, ma anche i cittadini attraverso ospedali, servizi e trasporti. Se si pensa solo agli incentivi aziendali, non si risolve il problema, perché vivere al Sud resta difficile. Altrimenti, lo spopolamento porta inevitabilmente al declino economico.

C' chi risponde a queste posizioni sostenendo che basti l'assistenzialismo e che non si possano continuare a buttare soldi nel Sud. Tuttavia, il Sud esprime già oggi un voto fortemente anti-sistema, simile a quello dei luoghi abbandonati. Si tratta di un grande luogo abbandonato dell'Italia che rischia di diventarlo ancora di più senza azioni decisive e strutturate.