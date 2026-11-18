Emanuele Fiano abbandona il Pd dopo l'approvazione della legge antisemitismo, definendola scelta sbagliata. Nega intenti repressivi e conferma la distanza dalla linea del partito.

Emanuele Fiano, storico architetto milanese e attuale segretario dell'associazione Sinistra per Israele, ha confermato il suo definitivo distacco dal Partito Democratico. La decisione scaturisce dalla profonda insoddisfazione per l'iter legislativo sull'antisemitismo, approvato recentemente in Parlamento. Nonostante il diretto appello della segretaria Elly Schlein a rimanere nella sua formazione politica, l'ex deputato ha rifiutato l'invito, sottolineando come la linea del Pd non abbia saputo cogliere la gravità del fenomeno antisemita contemporaneo.

La telefonata con Schlein e il rifiuto di restare

Il 63enne, terzo figlio di Nedo Fiano unico sopravvissuto alla famiglia ad Auschwitz, ha chiarito che il colloquio con la leader del Pd è avvenuto senza tensioni personali o rabbia. Tuttavia, Fiano ha respinto la richiesta di Elly Schlein poiché ritiene fondamentale basarsi sulle azioni concrete piuttosto che sulle mozioni legate ai legami affettivi. Ha espresso preoccupazione per il crescente allontanamento di amici e sostenitori di sinistra verso il partito, attribuendo tale frattura all'incapacità dell'istituzione di riconoscere la dimensione attuale e allarmante dell'antisemitismo nella società italiana.

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La legge approvata e la definizione di strumento preventivo

Fiano ha attaccato frontalmente la scelta del Partito Democratico di sostenere la normativa, definendola contraria all'identità storica della sinistra italiana. Ha respinto categoricamente l'ipotesi che la norma introduca un impianto repressivo o sanzioni penali, poiché il testo approvato si concentra esclusivamente sulla prevenzione. Per l'esperto, le istituzioni hanno il dovere primario di intercettare e bloccare le discriminazioni prima che si verifichino, distinguendo netta mente tra la critica legittima alle politiche dello Stato di Israele e l'odio verso l'esistenza stessa di tale entità statale.

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I casi concreti di odio in Italia e la situazione a Gaza>

L'architetto milanese, che vive sotto scorta da 17 anni, ha fornito esempi tangibili dell'escalation dell'odio nel Paese. Ha citato il divieto di ingresso in un locale a Napoli imposto a una dirigente dei Democratici di Israele, attivista contro Netanyahu, e la presenza di volantini offensivi a Milano che recitavano esplicitamente "qui non sono benvenuti israeliani e sionisti". Ha inoltre ammesso la complessità del contesto globale, spiegando come molte persone confondano l'antisemitismo con la critica alla guerra a Gaza o alle azioni del governo israeliano, attribuendo erroneamente la colpa esclusiva a Benjamin Netanyahu.

Le reazioni nel centrosinistra e la futura azione politica

Il distacco di Fiano segna una cesura significativa all'interno della sinistra italiana, riflettendo un disagio diffuso tra i membri ebraici del Partito Democratico. Oltre a lui, anche Aurelio Mancuso fondatore di Equality Italia e ex membro della direzione nazionale ha annunciato la sua distanza. Fiano ha precisato di non intendere fondare un nuovo movimento politico immediato, pur mantenendo la sua passione per la politica e il radicamento nel centrosinistra. La sua posizione rimane ferma nel denunciare l'errore analitico di chi semplifica il conflitto in bene e male, richiedendo invece un approccio istituzionale rigoroso contro ogni forma di discriminazione razziale.