Emanuele Filiberto a 'La volta buona': dai pregiudizi su Ballando al ruolo di padre, tra esilio e famiglia

Il principe Emanuele Filiberto, intervistato da Caterina Balivo, parla della sua esperienza a Ballando con le stelle, dei giudizi ricevuti, della vita familiare tra Italia e Francia, dei rimpianti come padre e marito, e del libro sulla nonna Maria José.

Il principe Emanuele Filiberto , ospite del programma 'La volta buona' condotto da Caterina Balivo , ha ripercorso la sua vita tra Italia e Francia, il rapporto con le figlie e la fine del matrimonio.

Partendo dalle critiche ricevute durante la sua partecipazione a 'Ballando con le stelle', dove fu definito 'una frana' da Guillermo Mariotto, il principe ha sottolineato i pregiudizi legati al suo cognome e i fischi subiti in studio. La conversazione, arricchita da un aneddoto personale della conduttrice che lo conosce da anni, si è spostata sul tema dell'esilio della famiglia Savoia, terminato nel 2002.

Riguardo al suo ruolo di padre, Emanuele Filiberto ha ammesso di non essere stato sempre presente come avrebbe potuto, a causa dell'impegno nel recuperare una vita in Italia, ma ha anche sostenuto che la distanza dall'Italia ha dato stabilità alle figlie, cresciute 'come ragazze qualunque'. Ha espresso rammarico per la fine del matrimonio, confessando errori e tradimenti, e ha ribadito il rispetto e l'amore per l'ex moglie.

Il principe ha poi parlato del suo libro 'La regina di maggio', memoir dedicato alla nonna Maria José, nato dalla domanda della figlia Vittoria sul significato dell'esilio. Ha anche accennato alla carriera della figlia maggiore, Vittoria di Savoia, curatrice d'arte e attrice esordiente in un film in uscita nel 2026. Infine, ha risposto alle polemiche sulle valutazioni a 'Ballando', sottolineando che la vittoria fu decisa dal pubblico, non dalla giuria.

Altri argomenti minori del programma, come un gatto sul palco di 'Romeo e Giulietta' o il meteo, sono stati tralasciati poiché non rilevanti per il testo di notizia





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