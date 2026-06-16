Emanuele Filiberto si racconta a Caterina Balivo: rimpianti e speranze di un principe moderno

In un'intervista esclusiva a Caterina Balivo, Emanuele Filiberto di Savoia parla del ritorno in Italia, del rapporto con le figlie Vittoria e Luisa, e del fallimento del matrimonio con Clotilde Courau. Un principe che si mostra umano, tra errori e seconde possibilità.

Emanuele Filiberto di Savoia , figlio di Vittorio Emanuele e nipote dell'ultimo re d'Italia, si è raccontato in una lunga intervista a Caterina Balivo , in onda su Rai 1.

Il principe, noto per la sua partecipazione a programmi televisivi come 'Dancing with the Stars', ha parlato apertamente della sua vita, dei rimpianti legati al rapporto con le figlie e del fallimento del matrimonio con l'attrice Clotilde Courau.

'Quando sono tornato in Italia dopo l'esilio, ho trovato un paese che mi guardava con diffidenza. C'erano fischi e pregiudizi, ma io ho voluto fare televisione per farmi conoscere da tutti gli italiani', ha esordito. Il ritorno in Italia, avvenuto dopo la modifica della Costituzione che abrogava le leggi razziali? Non solo.

Emanuele Filiberto ha raccontato di aver trascorso molti anni con la famiglia in esilio, prima in Svizzera e poi in Francia. Quando ha ottenuto la possibilità di tornare, ha scelto di dedicarsi anima e corpo alla costruzione di una nuova vita nel suo paese.

Tuttavia, questo impegno lo ha portato a essere meno presente per le sue due figlie, Vittoria e Luisa, che all'epoca erano molto piccole e vivevano con la madre a Parigi.

'Come papà, penso di aver potuto fare di più. Avrei potuto essere più presente, ma avevo una vita in Italia da recuperare. Tornavo da loro ogni fine settimana, le portavo a scuola e andavamo in vacanza. Crescere a Parigi ha dato loro stabilità, proprio come è successo a me crescendo a Ginevra: lontano dall'Italia, ma con valori diversi da chi ha tutto facile', ha spiegato.

Oggi le bambine sono diventate donne. Luisa studia, mentre Vittoria lavora come curatrice d'arte e ha appena realizzato un film che uscirà su Amazon a settembre, di cui è anche protagonista.

'Si è molto impegnata', ha detto il padre con orgoglio. Caterina Balivo ha chiesto se la figlia sia brava come la madre, Clotilde, una attrice di grande esperienza. A questo punto, la conversazione è virata sul divorzio.

'È facile tradire, è difficile stare con la persona che ami. Io ho sbagliato molto, tradendo e facendo il furbo. È un gran peccato vedere le famiglie divise così. Ho vissuto momenti bellissimi con mia moglie e purtroppo non stiamo più insieme, ma è una donna che rispetto e amo tantissimo', ha confessato Emanuele Filiberto, mostrando un lato vulnerabile e riflessivo.

L'intervista ha toccato anche il tema della monarchia e del futuro della Casa Savoia. Il principe ha parlato del suo desiderio di tramandare ai figli un'immagine positiva della famiglia, lontana dalle polemiche del passato.

'Non voglio essere ricordato come un principe, ma come una persona che ha cercato di fare del bene. L'importante è che l'Italia resti unita e che la musica italiana rimanga al centro', ha detto, citando anche Stefano De Martino, apparentemente senza un collegamento diretto. L'intervista si è conclusa con un messaggio di speranza: 'La vita è fatta di errori, ma anche di seconde possibilità. Io ne ho avute e le ho sfruttate'.

Con queste parole, Emanuele Filiberto ha voluto lasciare un segno di umanità e semplicità, mostrandosi non come un principe lontano, ma come un padre e un uomo alle prese con le stesse difficoltà di molti italiani. Il principe ha poi parlato del suo rapporto con la televisione, definendola un mezzo per abbattere le distanze.

'Ho accettato di partecipare a programmi popolari perché volevo essere visto come uno di voi. Non mi interessa il protocollo; mi interessa la gente', ha affermato. La trasmissione ha suscitato grande interesse tra il pubblico, che ha potuto conoscere un lato inedito del discusso membro della famiglia reale italiana. Emanuele Filiberto ha dimostrato che, nonostante il passato controverso, è possibile cambiare e guardare al futuro con ottimismo, soprattutto quando si mettono al centro gli affetti e i valori autentici





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