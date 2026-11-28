Il padre di Emanuele Lo Russo denuncia il silenzio dello Stato dopo la morte del figlio in Kuwait. La famiglia sostiene di non sapere ancora come sia avvenuto il decesso.

Emanuele Lo Russo è morto in Kuwait, e la sua famiglia accusa lo Stato italiano e il governo di non averla contattata dopo la tragedia. Il padre, Nicola Lo Russo, ha rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano in cui descrive un silenzio istituzionale che, a suo dire, pesa quanto il lutto stesso. Il quotidiano riporta le sue parole senza che la vicenda abbia, nel testo di partenza, ulteriori sviluppi ufficiali.

La famiglia ha appreso della morte di Emanuele Lo Russo tramite una telefonata dell'azienda per cui lavorava. Nella stessa cornice di dolore si inserisce la testimonianza di Maria Teresa Saccoccio, sorella di Antonio Saccoccio, anch'egli morto in una tragedia avvenuta in Kuwait, che ha parlato con il quotidiano Il Messaggero.

Also read Morti in Kuwait: Saccoccio e Lo Russo, dettagli sulla tragedia Rheinmetall

Il padre denuncia il silenzio del governo italiano

Nicola Lo Russo sostiene che dallo Stato italiano e dal governo la famiglia non ha ricevuto nemmeno una telefonata. Secondo il suo racconto, sono stati i familiari a chiamare il ministero degli Esteri, ottenendo la promessa di essere richiamati, richiamata che però non è mai arrivata.

Il padre critica anche la solidarietà espressa in televisione, giudicandola di facciata. Afferma che alcuni esponenti hanno detto di aver contattato la famiglia e di aver porto le condoglianze, ma che nessuno, a suo dire, si è fatto sentire davvero con i familiari di Emanuele Lo Russo.

Advertisement

Nel commento riportato dal Fatto Quotidiano, Nicola Lo Russo spiega che nessuna consolazione può compensare la perdita di un figlio. Aggiunge però che sentire vicini lo Stato e il governo avrebbe reso il dolore meno solitario, e che il silenzio ricevuto ha lasciato la famiglia sola.

Chi era Emanuele Lo Russo secondo la famiglia

Secondo i familiari, Emanuele Lo Russo era un esperto di radar e non si occupava di armi. Il suo lavoro riguardava, nelle parole della famiglia, sistemi di difesa progettati per individuare i missili in arrivo e neutralizzarli.

Il padre lo descrive come un giovane pieno di vita, con molti amici, che voleva bene a tutti. Il ritratto che emerge dalle sue parole è quello di una persona legata alla propria famiglia e al proprio lavoro.

Nicola Lo Russo ammette di non sapere nemmeno come sia morto Emanuele. Pur riconoscendo che forse il dettaglio non cambia molto, sostiene che un padre ha bisogno di sapere cosa ha attraversato il proprio figlio e se abbia sofferto.

Advertisement

La sorella di Antonio Saccoccio parla di scenario di guerra

Maria Teresa Saccoccio, sorella di Antonio Saccoccio, descrive il fratello come una persona buona e generosa, e definisce assurdo che sia morto in uno scenario di guerra. Le sue parole, riportate dal Messaggero, sottolineano il contrasto tra il carattere del fratello e le circostanze della sua scomparsa.

Secondo la sorella, Antonio Saccoccio amava profondamente la famiglia e amava anche il proprio lavoro, aspetto che lei dice di poter assicurare. La famiglia, conclude, si dice devastata dalla perdita.