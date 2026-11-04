Emanuele Orsini incontra Giorgia Meloni: Industria, energia e patto Intesa Sanpaolo

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini incontra la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Si discutono ddl bilancio, costi energetici e nuovo accordo con Intesa Sanpaolo per l'internazionalizzazione.

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha tenuto un incontro significativo presso Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, prima di partecipare alla presentazione ufficiale del nuovo patto strategico con Intesa Sanpaolo. Durante il colloquio, i due protagonisti hanno affrontato temi cruciali per l'economia nazionale, concentrandosi specificamente sull'industria manifatturiera, sulla legge di bilancio e sulle politiche energetiche nazionali.

Dialogo franco su industria ed energia

Emanuele Orsini ha definito il dialogo avuto con Giorgia Meloni come "franco e costruttivo", esprimendo soddisfazione per l'esito dell'incontro che si è svolto questa mattina nella sede del governo italiano. Il vertice di Confindustria ha sottolineato come l'industria rappresenti l'83% del welfare del Paese, evidenziando la necessità imperativa di responsabilità da parte delle istituzioni e di un piano industriale a lungo termine. Tale approccio è considerato fondamentale non solo per l'Italia ma anche per il contesto europeo più ampio.

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Spiragli sugli Ets e supporto UE

Riguardo alla questione degli Emission Trading System (ETS), Emanuele Orsini ha rivelato che oggi si è aperto uno spiraglio positivo, confermando che Giorgia Meloni ha fornito supporto durante il Consiglio europeo. Tuttavia, il leader di Confindustria ha precisato che è ovvio come si debba e possa fare di più, sottolineando che tale onere non spetta esclusivamente all'Italia ma deve essere assunto dall'Unione Europea nel suo complesso. Il Governo, secondo quanto dichiarato da Orsini, è pienamente consapevole di questa esigenza e sta lavorando attivamente per trovare soluzioni concrete.

Patto Intesa Sanpaolo per l'export

Subito dopo l'incontro istituzionale, Emanuele Orsini è intervenuto alla presentazione del patto siglato con Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Simest, Sace e Ice, finalizzato a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il presidente ha affermato che la geopolitica è cambiata profondamente, alterando gli equilibri del commercio internazionale e rendendo necessaria una strategia diversa per l'industria italiana. La sfida non risiede semplicemente nell'esportare di più, ma nel contare di più nei mercati globali attraverso partnership industriali strategiche.

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Rischio distretti e costi energetici

Emanuele Orsini ha lanciato un monito riguardante l'elevato costo dell'energia, spiegando che le imprese si trovano attualmente in difficoltà serie e che vi è il concreto rischio di perdere interi distretti industriali. Ha ricordato che il tema è stato trattato ampiamente nell'incontro con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale ha chiesto quale sia stata la risposta precisa del Governo. Orsini ha replicato che la Premier "sta lavorando" per risolvere la crisi energetica, riconoscendo che gli accordi commerciali da soli non bastano senza strumenti concreti per trasformare le opportunità in crescita reale.

Futuro delle PMI e investimenti

Il Patto firmato oggi da Emanuele Orsini con Intesa Sanpaolo, Simest, Sace e Ice mira a rafforzare la capacità del Sistema Paese di accompagnare le imprese sui mercati esteri, specialmente verso i Paesi emergenti. Il presidente di Confindustria ha specificato che essere più forti nel mondo significa avere un'industria più forte in Italia, capace di generare investimenti, sviluppo e occupazione stabile. Gli accordi commerciali sono fondamentali, ma servono azioni pratiche per cogliere le opportunità offerte dai grandi piani di sviluppo e investimento internazionali, soprattutto per le piccole e medie imprese.